Real Madrid legt gigantisch bedrag neer voor nieuw Braziliaans wonderkind

Real Madrid heeft dinsdag de transfer van de Braziliaan Vinicius Junior afgerond. De 16-jarige aanvaller wordt een grote toekomst voorspeld, dus handelde Real snel. Het laat de tiener nog tot 2019 bij Flamengo voetballen, waarna hij de oversteek naar Europa maakt. Met de transfer is een bedrag van 46 miljoen euro gemoeid, hij is zo de op één na duurste Braziliaan ooit. Neymar verhuisde in 2013 voor 86 miljoen naar FC Barcelona.