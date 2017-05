Dortmund-speler is maand na aanslag nog altijd ongerust als hij op spelersbus stapt

Op 11 april deden zich drie ontploffingen voor toen de spelersbus van Borussia Dortmund het hotel verliet en koers zette naar het stadion voor de Champions League-match tegen AS Monaco. Meer dan een maand na de feiten blikt Dortmund-middenvelder Shinji Kagawa op zijn blog terug op het incident. “Ik ben om eerlijk te zijn nog altijd bang als ik op de spelersbus stap”, aldus de 28-jarige Japanner.

“Op het moment van de explosies kon ik praten noch bewegen”, herinnert Kagawa zich. “Ik was versteend en had zoals iedereen de bibber op het lijf. De uren nadien kon ik wat ik gezien had op de bus en die helse ontploffingen maar niet uit mijn hoofd zetten.”

“Toen we vernamen dat we de dag nadien al opnieuw moesten voetballen, dacht ik dat dat voor mij, maar ook voor de anderen, onmogelijk zou zijn”, vervolgt de international. “Hoewel ik probeerde, kon ik die nacht maar niet slapen. Ik bleef de knallen horen en het gebroken glas voor mij zien. Toen de bus ons een week later naar het stadion van Monaco bracht voor de return, was ik nog bang. Ook nu ben ik eerlijk gezegd nog altijd niet gerust als ik op de spelersbus stap.”

Bij het incident vielen twee gewonden, Dortmund-verdediger Marc Bartra (die er een gebroken spaakbeen aan overhield) en een politieagent. De Duitse ordediensten hielden tien dagen na de feiten een 28-jarige man officieel aan. Die hoopte volgens het onderzoek dat de prijs van de aandelen van Borussia na de aanslag zou zakken.