Jorik Hendrickx wil eind september ticket voor Pyeongchang verzekeren

Jorik Hendrickx stoomt zich op BOIC-stage in Rio Maior klaar voor de voor hem cruciale Nebelhorn Trophy van eind september in het Duitse Oberstdorf. Daar wil de nummer vier van het EK zich voor de Olympische Winterspelen van februari 2018 in PyeongChang plaatsen. Een val op training leek enkele weken geleden even roet in het eten te gooien, het ergste leed is echter achter de rug.

“Ik heb drie weken geleden op training mijn enkel verzwikt en zelfs even in het gips gelegen, maar mijn herstel verloopt voorspoediger dan verwacht”, verklaarde Hendrickx dinsdag in Portugal. “Ik twijfelde eerst even om mee op stage te gaan, maar het gaat beter dan verwacht en we hebben hier een goed medisch team mee en het is hier heel leuk om ook met andere atleten mee te trainen. Iedereen is gemotiveerd en heeft hetzelfde doel, iedereen wil naar de Spelen. Ik denk dat ik met extra motivatie naar huis ga.”

De 25-jarige Arendonkenaar, de nummer vier van het voorbije EK, greep op het WK vrij verrassend naast een olympisch ticket. Er zijn twee selectiemomenten voor Pyeongchang. Er was het WK (waar Hendrickx 21e werd en zich dus niet kon kwalificeren) en dan is er nog de Nebelhorn Trophy (27-30 september) in het Duitse Oberstdorf. Daar strijden kunstschaatsers die zich niet via het WK voor de Spelen konden plaatsen om zes olympische tickets.

“21e was mijn slechtste resultaat ooit op een WK en dat was heel teleurstellend, zeker na mijn vierde plaats op het EK. Ik moet dus zien dat ik in september topfit ben, geen blessures heb en het niveau dat ik al had ook daar haal. Ik moet het daar wel doen, het is erop of eronder. Ik moet gewoon zien dat ik gefocust blijf, maar zie het zeker zitten”.

Hendrickx vindt het wel jammer dat hij zich deze zomer nog volledig op Oberstdorf moet focussen. Zo is er minder tijd over om zijn viervoudige sprong perfect onder de knie te krijgen. “Ik heb altijd gezegd dat ik dat moest kunnen om de aansluiting bij de top te kunnen maken. Als atleet wil je vooruit en er is zeker progressie. Na de Spelen in Sotsji (waar hij als zestiende eindigde) ben ik alleen maar sterker geworden, maar om echt het verschil te maken moet die viervoudige sprong er zijn om de ambities te halen die ik wil behalen.”

Bij kwalificatie voor de Winterspelen vervoegt Jorik Hendrickx zijn 17-jarige zus Loena. Zij plaatste zich dankzij een vijftiende stek op het WK voor Pyeongchang. “Dat is een extra motivatie en ook iets uniek”, meldde hij. “Ik hoop dat ik met haar mee kan en daar ga ik alles aan doen, samen een olympische droom beleven zou geweldig zijn.”