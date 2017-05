Elfje Willemsen wil in PyeongChang beter doen dan in Sotsji

De Belgische bobsleevrouwen bereiden zich momenteel op BOIC-stage in Rio Maior voor op het nieuwe seizoen en op de Olympische Winterspelen van februari 2018 in het Zuid-Koreaanse PyeongChang. Elfje Willemsen was er voor de Belgian Bullets al bij op de Winterspelen van 2010 in Vancouver en 2014 in Sotsji en gaat voor een derde olympiade.

Willemsen en co kijken reikhalzend uit naar PyeongChang. “Daar hebben we vier jaar op gewacht, nu is het eindelijk bijna het jaar van de Spelen. In onze sport heben we wel WK’s en EK’s, maar alles draait om die Spelen. Net als alle andere landen doen we er alles aan om top te zijn.”

De Bullets moeten nog even wachten om te weten of en met hoeveel teams ze naar Pyeongchang mogen. “Na zeven Wereldbekerwedstrijden wordt de wereldranglijst opgemaakt”, verduidelijkt Willemsen. “Er zijn twee landen met drie teams aan de start in Zuid-Korea, vijf met twee en twee met één. Hopelijk gaan wij bij de vijf landen met twee teams terechtkomen. Dat is wel haalbaar, als je kijkt naar de voorbije jaren. Al moet het natuurlijk wel gebeuren in de aanloop naar de Spelen”, meldde ze.

De bobsleevrouwen zijn met zes aanwezig in het zonnige Rio Maior, maar gaan in principe niet met zijn zessen naar de Spelen. “Voor de twee piloten (zijzelf en An Vannieuwenhuyse nvdr) en de twee hoofdremsters (Sara Aerts en Sophie Vercruyssen) is het al vrij zeker dat ze zullen gaan (als België twee startplaatsen krijgt). Van de twee reservemeisjes (Loes Hubrecht en Nel Paulissen) is er misschien maar één die meemag en zij zijn nog aan het vechten voor hun plaats. Misschien stijgen zij wel boven zichzelf uit en vormen ze een bedreiging voor de vaste remsters. Op zich werkt het wel motiverend voor iedereen, de sfeer is echt wel goed.”

Op de Spelen van 2014 eindigde de 31-jarige Turnhoutse samen met Hanna Mariën op de zesde plaats, in PyeongChang wil ze beter doen. “Ik heb na Sotsji gezegd dat de volgende Spelen beter moesten worden. Iedereen is vooruitgegaan, wij ook. Als wij nog een stuk van onze start kunnen doen en blessurevrij blijven, denk ik wel dat we in elke wedstrijd de top zes kunnen halen”

Willemsen en de andere Bullets zijn overigens zeer te spreken over de stage in Portugal. “Je kan je hier aan mekaar optrekken. Je motiveert mekaar, wij trainen altijd met ons eigen klein team en dan is het wel eens leuk om andere sporters te zien.”