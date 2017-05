First lady’s programma vol kunst en mode

De ‘First lady’s’ die donderdag met hun partners meereizen naar Brussel in het kader van de NAVO-top, krijgen een speciaal programma vol Belgische kunst en mode voorgeschoteld.

De dames, onder wie Melania Trump en de Franse first lady Brigitte Trogneux, brengen onder meer een bezoekje aan een boetiek van de Belgische maker van luxehandtassen Delvaux, het Margritte-museum en de koninklijke serres in Laken.

Donderdag worden in Brussel 29 staatshoofden en regeringsleiders verwacht in Brussel voor een bijeenkomst van de NAVO, waarbij onder meer het nieuwe hoofdkwartier van het militaire bondgenootschap in Haren wordt ingehuldigd. Heel wat leiders brengen hun partners mee. Onder meer de vrouw van de Amerikaanse president Donald Trump Melania maakt er haar opwachting, net als de Franse first lady Brigitte Trogneux, de Turkse Emine Erdogan en de partner van de Luxemburgse premier Xavier Bettel, Gauthier Destenay. Ook de Bulgaarse, Sloveense en IJslandse staatshoofden brengen donderdag hun halve trouwboekjes mee.

De first lady’s worden rondgeleid door hun Belgische evenknie Amélie Derbaudrenghien, de vriendin van premier Charles Michel, en Ingrid Schulerud, de echtgenote van de secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg. De dames brengen donderdagnamiddag eerst een bezoek aan het Magritte-museum in hartje Brussel, waar de directeur van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten Michel Draguet hen op een privérondleiding trakteert.

Daarna gaat het richting de Delvaux-boetiek aan de Waterloolaan, waar ze ontvangen worden door Delvaux-directeur Jean-Marc Loubier en artistiek directeur Christina Zeller.

Tot slot leidt de Belgische koningin Mathilde de partners rond in de koninklijke serres in Laken, waarna ze uitgenodigd zijn op een diner in het paleis.

Voor Melania Trump ziet het programma er lichtjes anders uit. Zij brengt donderdagochtend een bezoek aan het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, waarna ze de andere first lady’s vervoegt voor de rest van het bezoek.