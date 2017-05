Dakloze snelt slachtoffer Manchester tevergeefs te hulp

Chris Parker is 33 jaar, dakloos, en hij maakte de aanslag in Manchester mee. Hij deelde zijn verhaal met Britse media.

Chris Parker zat maandagavond te bedelen in de inkomhal van de Manchester Arena. Toen het concert van Ariana Grande afgelopen was, wandelde iedereen opgewekt richting uitgang. Toen weerklonk een knal.

‘Ik hoorde de ontploffing en zag meteen nadien een lichtflits. Dan volgde rook, en vervolgens geschreeuw. De explosie had mij tegen de grond gesmakt. Toen ik opstond volgde ik mijn instinct: de mensen helpen.’

Parker zag overal lichamen liggen. ‘Eerst wikkelde ik een meisje in een t-shirt van de merchandisestand. Ik vroeg haar waar haar moeder en vader waren. “Papa is aan het werk, mama ligt daar”, zei ze.’ Volgens Parker was de vrouw in kwestie overleden.

Vervolgens snelde de man naar een vrouw die hij rond de 60 jaar schatte en die ernstige verwondingen had aan haar hoofd en benen. ‘Ze is in mijn armen gestorven. Ik kon niet stoppen met wenen. Het ergste is dat het een concert voor kinderen was.’