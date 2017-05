Megatransfer Griezmann in de pijplijn: “60% kans dat ik naar Manchester United ga”

Er lijkt een megatransfer in de pijplijn te zitten. Atlético-Madrid spits Antoine Griezmann verraste door op de Franse televisie meer dan een tip van de sluier te lichten. “De kans dat ik naar Manchester United ga, is zes op tien.”

Zeldzaam zijn ze, de profvoetballers die zich loslippig tonen over een transfer die nog niet helemaal rond is. Zeker als het om een grote overgang gaat. Toch was de Fransman Antoine Griezmann, met een geschatte martkwaarde van 80 miljoen euro op dit moment één van de duurste en beste spitsen ter wereld, op de Franse televisie wel erg open over zijn toekomst.

De aanvaller heeft nog een contract tot 2021 in Vicente Calderon, maar liet verstaan dat de kans op een megatransfer naar het Engelse Manchester United groter is dan de kans dat hij bij Atlético blijft. “Ik ga de komende twee weken over mijn toekomst beslissen”, zei hij. “Manchester United is mogelijk, ja. De kans dat ik naar daar ga is zes op tien.”