Heeft de aanslag in Manchester invloed op de verkiezingen?

De aanslag in Manchester komt 2,5 week voor de parlementsverkiezingen. Alle partijen hebben voorlopig hun campagne stopgezet. Of de aanslag invloed zal hebben op de uitslag is moeilijk te zeggen, maar waarschijnlijk niet echt.

In aanloop naar het Brexit-referendum vond een politieke moord plaats. Anti-Brexit-politica Jo Cox werd vermoord. Haar dood kon de anti-Brexiteers niet ‘helpen’.

Premier Theresa May ligt ruim op kop in de peilingen, maar ze heeft een moeilijk moment. De voorbije dagen zag ze haar voorsprong fors slinken omdat ze had aangekondigd dat welgestelde ouderen meer zouden moeten gaan betalen voor hun thuiszorg. Omdat dat voorstel onmiddellijk zijn weerslag kreeg in de peilingen draaide ze het gisteren snel terug. Het gaf de oppositie munitie om haar neer te zetten als wispelturig leider.

Deze aanslag leidt alle aandacht af van dit thema. Daar zal May niet rouwig om zijn. Bovendien krijgt ze nu de kans om zich opnieuw te tonen als de ‘moeder’ van het land.

Het Verenigd Koninkrijk was de voorbije weken al enkele keren opgeschrikt door enkele kleinere aanslagen. Maar het was zeker geen thema in de campagne, die toch vooral draaide rond de persoon van May die zich profileert als de betrouwbare gids in woelige Brexit-tijden.