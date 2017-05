Overzicht: eerdere aanslagen in Groot-Brittannië

Gisteravond laat kwamen 22 mensen om het leven bij een bomaanslag in een concertzaal in Manchester. De Britse premier, Theresa May spreekt van een ‘afschuwelijke terroristische aanval’. Het is niet de eerste terreuraanslag in Groot-Brittannië.

Lang voor we van islamitische terreur spraken in Europa, werd Groot-Brittannië al geteisterd door bomaanslagen. De voornamelijk katholieke onafhankelijkheidsstrijders van het Iers Republikeins Leger (IRA) streden decennialang voor de onafhankelijkheid van Ierland en schuwden daarbij het geweld niet.

Aanslag op de Londense metro – 7 juli 2005

Een goed georganiseerde groep extremisten, die zichzelf ‘Al Qaida in Europa’ noemt, valt het Londense openbaar vervoer aan. Vier terroristen blazen zichzelf op. De politie denkt aanvankelijk dat het gaat om een stroomstoring, maar wanneer er ook een dubbeldekkerbus de lucht in gaat, wordt duidelijk dat het om een bewuste daad van terreur gaat. Het is de grootste aanslag in de recente geschiedenis van Groot-Brittannië, met 56 doden en 700 gewonden.

Bombrieven - januari-februari 2007

In 2007 krijgen verschillende bedrijven verdachte brieven in de bus. Daarin zitten springstoffen. Acht mensen raken gewond bij het openmaken. De dader is een jonge Brit die zich verzet tegen de ‘autoritaire’ overheid die de privacy van zijn burgers schendt door DNA-databank aan te leggen.

Luchthaven van Glasgow – 30 juni 2007

Een terrorist ramt een jeep, afgeladen met brandende vaten propaan, door de glazen wand van de luchthaventerminal is Glasgow. Vijf mensen raken lichtgewond. De chauffeur, een radicaal islamitische man, zou banden hebben gehad met de ‘London bombers’ van de aanslag op de metro. Het is de eerste islamitisch geïnspireerde terreuraanslag in Schotland.

Poging om rassenoorlog te ontketenen - 29 april 2013

De rechts-extremistische Oekraïense student Pavlo Lapshyn wil een rassenoorlog ontketenen en bedenkt een plan om moslims te laten opdraaien voor zijn daden. Op de avond van 29 april 2013 steekt hij een 82-jarige moslim dood. De volgende maanden plant hij bommen in moskeeën in de buurt van Birmingham. Zijn plan mislukt en toon dat niet alle aanslagen onmiddellijk zijn wat ze lijken.

Aanval met machete - 22 mei 2013

De Nigeriaanse broers die soldaat Lee Rigby hebben vermoord met een machete worden aangehouden. Foto: Reuters

De Britse soldaat Lee Rigby wordt in koelen bloedde vermoord met een machete door twee Nigeriaanse broers. De gruwelijke daad vindt overdag plaats, op straat. De daders zeggen later dat ze wraak wilden nemen voor de ‘moslimslachtoffers van het Britse leger’.

Messteken ‘voor Syrië’ - 5 december 2015

De 29-jarige Muhaydin Mire valt voorbijgangers aan in een metrostation in Londen. Hij schreeuwt als een bezetene ‘dit is voor Syrië’ en valt onschuldige passanten aan. Drie mensen raken gewond. De man laat zich inspireren door de video’s van de Islamitische Staat, maar blijkt mentaal gestoord te zijn. Hij noemt Tony Blair zijn ‘bewaarengel’.

De moord op Jo Cox - 16 juni 2016

Het Britse Labourparlementariër Jo Cox wordt neergeschoten door een rechts-extremist die het niet eens is met haar politieke uitspraken. De aanslag gebeurt in volle campagne voor het Brexit-referendum. Cox was fervent voorstander om in de Europese Unie te blijven. Groot-Brittannië reageerde geschokt, maar stemde enkele dagen toch om de Unie te verlaten.

Aanslag op Westminster - 22 maart 2017

Op 22 maart 2017, precies een jaar na de aanslagen in Brussel, rijdt een man in op een massa voetgangers voor het Britse parlementsgebouw Westminster. De dader, de 52-jarige Brit Khalid Masood doodt daarbij vier mensen. Meer dan 50 anderen raken gewond. Masood, die radicaal islamitische sympathieën had, doodt ook een ongewapende politieagent met een mes, voor hij zelf wordt neergeschoten.