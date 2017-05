Britse Queen veroordeelt ‘barbaarse’ aanslag

De Britse premier Theresa May heeft de aanslag van maandagavond aan de Manchester Arena een ‘afschuwelijke terroristische aanval’ genoemd. Haar koningin Elizabeth II had het over een 'barbaarse aanslag'. Ook andere Europese leiders reageren.

Na het concert van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande vond aan de Manchester Arena een explosie plaats waarbij zeker 22 mensen omkwamen en meer dan vijftig gewonden vielen. ‘We proberen alle details te verzamelen over wat door de politie wordt behandeld als een afschuwelijke terroristische aanval. Al onze gedachten gaan naar de slachtoffers en de families van de getroffenen’, zei Theresa May in een verklaring.

Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, prees de hulpdiensten meteen voor hun reactie. ‘Mijn hart gaat uit naar gezinnen die geliefden hebben verloren, mijn bewondering voor onze dappere hulpdiensten’, aldus de burgervader. ‘Een verschrikkelijke nacht voor onze geweldige stad.’

‘Hartverscheurend nieuws uit Manchester. Mijn gedachten gaan uit naar al diegenen die geliefden verloren of gewond raakten bij deze barbaarse aanval’, reageerde de schotse premier ook Nicola Sturgeon.

Heartbreaking news from Manchester. My thoughts are with all those who have lost loved ones or been injured in this barbaric attack. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) May 23, 2017

Campagne opgeschort

Alle partijen beslisten dinsdag voorts om de campagne voor de verkiezingen voor 8 juni op te schorten. Oppositieleider Jeremy Corbyn, die aan het hoofd staat van de Labour Party, zegt dat die overeenkomst in samenspraak met eerste minister Theresa May is gemaakt. Die laatste had het in een eerste reactie over een 'afschuzelijke terroristische aanval'. Queen Elizabeth II noemde de aanslag een 'barbaarse daad'. 'De volledige natie is geschokt [...] Ik wil mijn bewondering laten blijken voor de manier waarop de mensen van Manchester met menselijkheid en medeleven hebben gereageerd.'

Ook Tim Farron, de leider van de Liberaal Democraten, heeft beslist om de geplande verkiezingsmeeting in Gibraltar uit te stellen. De rechtse partij UKIP is tot hetzelfde besluit gekomen. Ook de Schotse nationalistische partij SNP heeft haar activiteiten naar een latere datum verschoven. Het was nochtans de bedoeling dat die partij dinsdag haar verkiezingsprogramma zou voorstellen.

May heeft dinsdagmorgen ook Cobra, het Britse ‘veiligheidskabinet’, in spoed bijeengeroepen om de reactie op de aanslag te coördineren.

Europa reageert

De Franse president Emmanuel Macron heeft eveneens met 'afgrijzen' en 'consternatie' kennis genomen van de bloedige aanslag. Hij zal een onderhoud hebben met de Britse premier Theresa May. De Franse eerste minister Eouard Philippe veroordeelde het "lafste terrorisme" dat "specifiek, en bewust" zeer jonge mensen als doelwit heeft genomen.

Ook vanuit Belgische hoek wordt gereageerd op de gebeurtenissen. ‘Al mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers in Manchester. België steunt Groot-Brittannië’, twitterde premier Charles Michel.

All my thoughts go out to the victims in #Manchester and I express belgian support for #UK — Charles Michel (@CharlesMichel) 23 mei 2017

Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois, N-VA-vicepremier Jan Jambon, zijn CD&V-collega Kris Peeters en heel wat andere politici spraken al hun medeleven uit met de slachtoffers en hun families. 'We zijn solidair met de Britten', vulde minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders aan.

'Verschrikkelijk! Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun naasten', schreef minister-president Geert Bourgeois. 'Never give in, zei Churchill. Wij zullen nooit wijken', klonk het bij N-VA-voorzitter Bart De Wever. 'Vastberaden om door te zetten naar veilige betrokken samenleving', zo verwoordde CD&V-voorzitter Wouter Beke het. Voorts sprak ook Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten haar afschuw uit voor de 'barbaarse aanslag op mensen die genieten van muziek en vrijheid'. 'Mijn hart gaat uit naar alle slachtoffers. Sterkte aan de families, vrienden en hulpdiensten', zo schreef SP.A-Kamerfractieleider Meryame Kitir. En ook PS-voorzitter Elio Di Rupo toonde zich al geschokt door het drama.

'Gelukkig mag de Britse politie hoofddoeken dragen zodat iedereen zich welkom voelt', schreef Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken, vergezeld van een lijstje met de jongste aanslagen in Groot-Brittannië. De kwestie van hoofddoeken bij de politie zorgde de voorbije dagen voor wat discussie in de Wetstraat.

Canadians are shocked by the news of the horrific attack in Manchester tonight. Please keep the victims & their families in your thoughts. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 23, 2017