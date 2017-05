Ariana Grande ‘gebroken’ na gebeurtenissen Manchester

De Amerikaanse popzangeres Ariana Grande voelt zich ‘gebroken’, nadat bij een explosie na afloop van haar concert maandagavond in de Britse stad Manchester 19 doden vielen.

‘Gebroken. Vanuit de grond van mijn hart, het spijt me zo. Ik heb geen woorden’, tweette de 23-jarige zangeres dinsdagochtend. De rest van haar tournee wordt afgelast.

De explosie deed zich maandagavond voor aan het einde van haar concert. Kort daarna liet een van haar woordvoerders al weten dat de zangeres ongedeerd was.

Ook andere popsterren lieten weten zwaar geraakt te zijn door wat er afgelopen nacht gebeurde. ‘Mijn hart doet pijn voor mijn zus, Ariana, en elke familie die door deze tragische gebeurtenissen in het Verenigd Koninkrijk getroffen werd. Onschuldige levens verloren. Het spijt me om dit te horen’, zei de Nieuw-Zeelandse zangeres Lorde.

Volgens de meest recente cijfers van de politie van Manchester vielen er tot nu toe 19 doden en een vijftigtal gewonden. ‘Zij worden verzorgd in zes ziekenhuizen in Greater Manchester. Mijn gedachten gaan naar alle betrokkenen en we doen alles wat we kunnen’, zei Manchester-politiebaas Ian Hopkins in een mededeling.