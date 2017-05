Yanina Wickmayer treft Putintseva in tweede ronde

Yanina Wickmayer (WTA 71) ontmoet het Kazachse tweede reekshoofd Yulia Putintseva (WTA 28) in de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Duitse Nürnberg (gravel/250.000 dollar).

Putintseva moet dinsdag niet in actie komen in de openingsronde door het forfait van Eugenie Bouchard (WTA 56). De Canadese is out met een blessure aan de rechterenkel. Wickmayer leidt met 2-0 in de onderlinge duels met Putintseva.

Eerder op de dag versloeg Wickmayer in de openingsronde de Zwitserse qualifier Amra Sadikovic (WTA 216) in drie sets: 7-6 (17/15), 6-7 (4/7) en 6-2 na 2 uur en 32 minuten.

Kirsten Flipkens (WTA 89) haalde het zondag in de eerste ronde met 6-2, 4-6 en 6-3 van de Kroatische Ajla Tomljanovic (WTA 309). In de tweede ronde ontmoet ‘Flipper’ de Amerikaanse Alison Riske (WTA 36), het vijfde reekshoofd. Riske schakelde Elise Mertens (WTA 59) maandag uit met 6-4, 4-6 en 6-3.