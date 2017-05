Geen kogelvrij glas voor toekomstige Amerikaanse ambassade

Het gebouw waar de Amerikaanse ambassade haar intrek zou willen nemen, komt op een bewaarlijst te staan. Dat betekent dat de toekomstige eigenaar er niet zomaar mag gaan bricoleren. En dat kan grote gevolgen hebben.

Het Brussels Gewest start een procedure op voor zowel het voormalige Royale Belge-gebouw zelf, als voor een deel van het bijhorende park. Ze ­worden weliswaar niet beschermd, maar aanpassingen zijn alleen mogelijk als ze in lijn zijn met de waarde van het origineel.

Er was al een poos bezorgdheid over de voormalige hoofdzetel van Royale ­Belge (nu Axa) in Watermaal-Bosvoorde. Axa keert terug naar het centrum van Brussel. Vorig jaar raakte bekend dat de Amerikaanse ambassade de omgekeerde beweging maakt en haar intrek wou ­nemen in ‘de Royale Belge’.

De veiligheidsvoorschriften die daarmee gepaard gingen, maakten dat de site maar beperkt toegankelijk zou blijven. De nieuwe beglazing, die kogelwerend moest zijn, zou te zwaar zijn voor de draagstructuur. ‘Omgooien, die handel’, werd er toen in een weinig doordacht moment geopperd. Maar dat idee botste op stevig verzet van de patrimoniumbeschermers

‘Samen met het Glaverbelkantoor van André Jacqmain en Renaat Braem, ­behoort de Royale Belge tot de interessantste naoorlogse architectuur van ons land’, zegt architect Francis Metzger. Met zijn bureau MA² deed hij twee jaar geleden een studie om de waarde van het ­gebouw in te schatten. ‘Onze slotsom was dat alle technische problemen opgelost kunnen worden. Dit gebouw is volledig restaureerbaar.’

Het is niet bekend of de VS nog steeds hun zinnen hebben gezet op dit gebouw. Wie de koper ook is, hij kan maar beter duidelijk weten binnen welke contouren er met belangrijk erfgoed omgesprongen kan worden. Aanpassingen zullen de ­zegen nodig hebben van de dienst Monumenten en Landschappen. En die zal drukbestendig moeten zijn.