Moord op Silvio Aquino digitaal gereconstrueerd

De driedimensionale reconstructie van de moord op de 41-jarige Silvio Aquino uit Maasmechelen is maandag volledig getoond in Hasselt. De duurtijd van de film was een uur. Uit vrees voor mogelijke conflictsituaties en represailles werd beslist om een vertoning van de 3D-reconstructie te organiseren. Bij het maken van de film hoefden dus niet alle betrokkenen op de plaats delict gebracht worden. De reconstructie was in handen van speurders van de federale gerechtelijke politie (fgp) Limburg. Achteraf werd niet gecommuniceerd op welke manier de reconstructie verlopen is.

Silvio Aquino en zijn vrouw werden eind augustus 2015 in de Sint-Hubertuslaan in Opglabbeek in hun wagen klemgereden. Uit het voertuig, dat hen klemreed, sprongen enkele huurmoordenaars, die Silvio en zijn vrouw uit hun auto dwongen. Tijdens een schermutseling werd Silvio neergekogeld. Hij overleed ter plekke. Zijn vrouw kon ontkomen en hulp halen bij de dichtstbijzijnde woning.

Vervolgens werd langs de A73 in het Nederlands-Limburgse Roermond een van de huurmoordenaars, die ook een kogel had geïncasseerd, stervende aangetroffen op de pechstrook. Zijn kompanen reden weg. Silvio Aquino stond mee terecht met twee broers en een dertigtal andere verdachten in de grootste drugszaak ooit in ons land. Het hof van beroep in Antwerpen moet nog een definitief arrest vellen.

In het onderzoek zit de vermeende opdrachtgever, de Maasmechelse ex- restaurantuitbater Martino T. nog in de cel. Ook werden drie leden van de Bosnische misdaadfamilie Hamidovic gearresteerd en aangehouden. Ter afronding van het gerechtelijk onderzoek werd een reconstructie georganiseerd, maar uit vrees voor mogelijke wraakacties werd in dit dossier beslist om niet alle verdachten, advocaten, onderzoeksrechter en magistraten naar de plaats delict te brengen.

De Limburgse speurders maakten een 3D-reconstructie, die maandag getoond werd. Verschillende burgerlijke partijen en enkele verdachten waren met de raadslieden aanwezig in de gebouwen van de fgp, maar werden goed van elkaar afgescheiden en kregen de film in een apart lokaal te zien. De vermeende opdrachtgever was er niet.