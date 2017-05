‘Geen schade aan zaden in Wereldzaadbank’

De Noorse overheid laat weten dat de zaden in de Wereldzaadbank niet beschadigd zijn geraakt door de waterinsijpeling van het voorbije weekend. Intussen worden er maatregelen genomen om een herhaling van het incident te vermijden.

De Wereldzaadbank op de Noorse eilandengroep Spitsbergen bevat een gigantische collectie van 1,5 miljoen zaden. Ieder gewas dat de mensheid zou nodig hebben om te overleven bij een grote ramp ligt er opgeslagen in een grote koele kluis, waar de zaden door de erg lage vriestemperaturen eeuwenlang onder alle omstandigheden zouden moeten kunnen overleven.

Spitsbergen werd beschouwd als de perfecte locatie omdat er geen actieve platentektoniek is en er permafrost is waardoor, moest de koelinstallatie ooit uitvallen, de aanwezige zaden nog 200 jaar bevroren blijven.

In theorie dan toch, want de gigantische collectie zaden is nu al bedreigd door de klimaatverstoring. De veronderstelde permafrost, de eeuwig bevroren grondlaag, is aan het smelten waardoor er water in de kluis binnen sijpelt. Het voorbije weekend werd smeltwater aangetroffen in de toegangstunnel. In de eigenlijke kluis zelf zou geen water binnengesijpeld zijn.

Toch worden er maatregelen genomen om de Wereldzaadbank extra te beschermen tegen insijpelend water. Zo werd ondermeer de elektrische apparatuur verwijderd omdat die te veel warmte afgeeft. In de bergwand naast de toegangstunnel zullen ook kanaaltjes worden gemaakt om het smeltwater af te voeren.