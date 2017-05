Preud’homme stopt als trainer bij Club Brugge, Timmy Simons wordt speler in andere rol

Michel Preud’homme stopt als trainer bij blauw-zwart. Dat maakte blauw-zwart bekend op haar website. “Na 40 onafgebroken seizoenen ben ik toe aan rust”, vertelt Preud’homme daarover. Middenvelder Timmy Simons (40) heeft ook een beslissing genomen: hij doet er nog een jaartje bij bij Club Brugge, als speler maar in een andere rol. Philippe Clement verlaat Brugge, hij wordt waarschijnlijk de nieuwe trainer van Waasland-Beveren.

Voorzitter Bart Verhaeghe: “Michel komt in het rijtje van de allergrootste trainers die Club ooit had. Op minder dan 4 jaar tijd pakte hij 3 prijzen (Titel, Beker en Supercup) en haalde hij de kwartfinale van de Europa League. Daarnaast werd hij twee keer trainer van het jaar én haalde zijn team heel wat individuele prijzen binnen zoals de Gouden Schoen en Profvoetballer van het jaar. Michel Preud’homme was de juiste man op de juiste plaats om met Club terug de laatste stap te zetten naar de absolute top in België en we willen hem daarvoor van harte bedanken. Michel zit voor altijd in de harten van de blauwzwarte familie.”

Michel Preud’homme: “Ik verlaat Club Brugge met het allerbeste gevoel. Ik heb in 4 jaar tijd goeie resultaten behaald met deze Club en voelde mij vanaf dag één thuis in deze warme Club. De samenwerking met mijn staf en het bestuur was een plezier en we mogen trots zijn op het geleverde werk. De Voorzitter en Vincent vroegen mij om mee met hen Club terug Club te maken. Dat we in 61 thuismatchen op rij scoorden, een Clubrecord, bewijst dat dit gelukt is. Na 40 onafgebroken seizoenen op het hoogste niveau ben ik toe aan rust. Was ik tien jaar jonger geweest, ging ik deze Club nooit verlaten. Wat mijn toekomst zal brengen weet ik nog niet, eerst las ik voor onbepaalde tijd een rustperiode in. Ik wil de volledige Club, Voorzitter, CEO, staf, spelers, medewerkers en zeker ook alle supporters bedanken voor de passionele steun de voorbije jaren. Jullie zullen me volgend seizoen zeker nog terug zien op Jan Breydel!”

Simons wordt speler, maar ook mentor

Timmy Simons: “Ik heb altijd gezegd dat ik wil blijven spelen zolang ik mij goed voel. De Voorzitter gaf aan dat ik zelf kon kiezen of ik al dan niet als speler bij de Club bleef. Ik voel me nog te fit om te stoppen en doe er nog een jaar bij, weliswaar in een andere rol. Ik geef de kapiteinsband door en zal vooral mijn rol in de kleedkamer spelen als mentor voor de jongere spelers. Beschouw het als een overgangsjaar waarin ik als speler evolueer naar een andere rol binnen de Club en mijn ervaring doorgeef aan de andere jongens. En als de Club mij nodig heeft, dan zal ik er staan.

Clement richting Beveren?

Philippe Clement gaat niet door als assistent-coach van Club Brugge. Clement (43) was sinds 2011 actief als trainer bij Club Brugge: eerst als beloftentrainer en nadien als assistent. Het grootste gedeelte van zijn periode als assistent bracht hij door onder Michel Preud’homme, die de club eveneens verlaat.

Vincent Mannaert: “Philippe Clement is een echt Clubicoon. Hij was 10 jaar speler van Club Brugge, kapitein, beloftentrainer en assistent-coach. Naar het beeld van deze Club gaf Philippe altijd het maximum en boekte hij resultaten. Zijn aandeel in de sportieve vooruitgang van de Club moet benadrukt worden. Philippe sprak al enige tijd de ambitie uit om hoofdtrainer te worden en staat dicht bij Waasland-Beveren. Philippe staat aan het begin van een mooie carrière als T1 en iedereen bij Club zal voor hem duimen. Phil zal altijd verbonden blijven aan Club en voor hem zal de deur altijd open staan.”

Philippe Clement: “Het hoofdstuk Club Brugge was fantastisch. Zowel als speler als in de technische staf heb ik me altijd thuis gevoeld bij deze Club en mij 100% ingezet. Ik voel mij klaar om de stap te zetten als hoofdcoach en ga nu op zoek naar die uitdaging. Ik wil iedereen bij Club Brugge van harte bedanken voor de mooie jaren hier.”