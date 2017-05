Quintana gelooft nog in zijn kansen, Dumoulin weet dat hij dinsdag zal lijden

Nairo Quintana staat momenteel tweede in de stand op 2:41 van leider Tom Dumoulin. De Colombiaan gelooft nog steeds in zijn kansen. Zo vertelde hij op een persmoment tijdens de derde rustdag in de Giro.

De Colombiaan sprak in het hotel in de Alpen waar hij momenteel met zijn team Movistar verblijft. Zes koersdagen staan nog op het programma en de winnaar van de Giro van 2014 wil zich nog niet gewonnen geven. “Het is niet de eerste keer dat me dit overkomt”, legde hij uit, “en in andere wedstrijden draaide het daarna dan wel goed uit, in andere dan weer niet. Ik zal strijd blijven leveren tot het eind.”

De slotweek in de Giro is de zwaarste van de volledige Giro, met heel wat bergritten, maar op het eind ook nog een tijdrit in Milaan. “De eerste vijf dagen spelen nu in mijn voordeel”, zei hij. “Tom heeft getoond dat hij heel sterk is en het is geen verrassing voor mij dat hij het roos draagt. Hij wist zich de voorbije dagen perfect te verdedigen en ik zag nog geen enkel teken van zwakte, maar we weten niet hoe hij zal reageren op die opeenvolging van bergetappes. In mijn geval heb ik vertrouwen in mijn team en ik ben ervan overtuigd dat we onze sterkte moeten uitspelen en moeten proberen om tijd terug te nemen om deze Giro alsnog te winnen. Ik geloof nog in mijn kansen en, iedereen weet en heel vaak wordt dat ook door anderen dan mezelf gezegd, in de derde week kom ik meestal sterker voor de dag. Ik heb er vertrouwen in en onze hoop bestaat erin dat hij wat minder sterk zal in deze slotweek en wij beter voor de dag komen.”

De slottijdrit van Monza naar Milaan telt 29,3 km. “Ik heb er geen idee van hoe groot mijn voorsprong moet zijn om het roos te houden, als ik die roze trui zou hebben”, stelde hij nog. “Het doel is alleszins om deze week alle tijd terug te nemen op Tom die hij nu als bonus heeft en dan ook nog wat tijd te winnen op hem met het oog op die slotrit. Ik weet niet hoeveel tijd ik nodig heb: misschien 30 of 40 seconden, ik wil daar nu nog niet te veel aan denken, maar beginnen met wat eerst komt, de etappe van dinsdag. Als we dan geen tijd kunnen winnen op hem, kunnen we hem alvast wat vermoeien”, lachte hij.

Quintana viel in de etappe van zondag. “Ik hoop dat die valpartij van zondag mijn kansen niet ondermijnt, want tot die valpartij voelde ik me heel goed. Nu goed, die val had erger kunnen zijn, ik heb enkel wat schaafwonden opgelopen, maar het zou geen rol mogen spelen de komende dagen. Ik apprecieer ook het gebaar van Dumoulin die de wedstrijd even neutraliseerde. Natuurlijk, we zouden er ook in geslaagd zijn om terug te keren zonder dat gebaar, maar het had ongetwijfeld meer krachten gekost. Hij toonde zich een ware gentleman en ik wil hem daar graag nog even voor bedanken.”

Tom Dumoulin: “Morgen wordt lijden”

Roze trui Tom Dumoulin bevestigde aan Sporza dat de rustdag als geroepen kwam. “Ik heb geen vraagtekens voor morgen, slechts enkele vraagtekentjes”, verklapte hij aan Sporza. “Voor deze Giro heb ik veel bergop getraind, ik maak me dus niet al te veel zorgen.”

“Het is wel de vraag hoe ver ik echt ga komen. Kan ik meedoen voor de eindzege, of vermoeid zijn? Het kan zwaar worden, of héél zwaar worden. Morgen wordt sowieso een dag lijden. Als ik een mindere dag heb, zijn alle concurrenten gevaarlijk.”