Child Focus organiseerde een opmerkelijk sociaal experiment, waarbij willekeurig uitgekozen Belgen tot hun eigen verrassing via een korte ketting van tussenpersonen verbonden zijn met de vermiste jongen Gevriye Cavas. Het jongetje verdween in 1985 in Brussel.

Child Focus heeft in aanloop naar de internationale dag van de vermiste kinderen, op 25 mei, een nieuwe campagne voorgesteld. Volgens de organisatie zijn we allemaal wel op een of andere manier verbonden met een vermist kind. Daarom roept Child Focus op om altijd opsporingsberichten voor vermiste kinderen te delen, ‘want ook een getuige kan dichterbij zijn dan je denkt’, klonk het maandag in Brussel.

Om het belang van het delen van opsporingsberichten op sociale media te illustreren, voerde Child Focus een sociaal experiment uit. Willekeurig gekozen deelnemers werden geconfronteerd met de korte afstand tussen hen en een vermist kind dat ze niet kennen.

Een vermist kind is dichterbij dan je denkt. Volg ons & deel onze opsporingsberichten. Samen vinden we ze wel. pic.twitter.com/ypjOYPYdEY — Child Focus België (@ChildFocusNL) 22 mei 2017

Het experiment is gebaseerd op Six Degrees of Separation: het idee dat elke twee personen in deze wereld via hooguit 5 vrienden van vrienden met elkaar kunnen worden verbonden. ‘Dat betekent dat jij ook maar 6 stappen verwijderd bent van elk vermist kind, of zelfs van een mogelijke getuige. Reden genoeg om de opsporingsberichten van Child Focus te sharen op sociale media’, zegt Dirk Depover van Child Focus.

‘Toen de deelnemers werden uitgenodigd om deel te nemen werd hen niets verteld. Voorafgaand aan het experiment stonden ze weigerachtig om opsporingsberichten effectief te delen. Maar na afloop waren ze helemaal van mening veranderd. Ze zijn nu enthousiast om solidair te zijn met elk vermist kind. Maar we gingen nog verder. Zo konden we aantonen dat ook premier Charles Michel, doelman Thibaut Courtois en tal van andere bekende Belgen via een korte keten van tussenpersonen verbonden zijn met Gevriye. Geen enkele twijfel: we zijn allemaal verbonden met elkaar, en daarom moeten we allen voor elkaar opkomen’, zegt Dirk Depover van Child Focus.

Gevriye Cavas

Gevriye Cavas, die als case werd gebruikt voor het experiment, was vijf toen hij op 6 februari 1985 in de Ransfortstraat in Molenbeek zijn huis verliet om op een pleintje in de buurt te gaan voetballen met zijn broer. Sindsdien heeft niemand hem nog gezien. ‘Zus Havi en broer Zeki waren meteen bereid om mee te werken. Zij hebben immers nog steeds geen spoor van hun broer. Maar zij blijven hoopvol’, klinkt het bij Child Focus.

Een kleine wereld

De bijna honderd jaar oude theorie van de Six Degrees of Separation (letterlijk zes graden van verwijdering) zegt dat iedereen op aarde slechts zes stappen (of minder!) van elkaar verwijderd is. Want via een ketting van maximaal 5 vrienden van vrienden kan je twee willekeurige mensen met elkaar verbinden. De theorie kon veelvuldig gestaafd worden door onderzoek, o.m. door de Amerikaanse psycholoog Stanley Milgram in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

De opkomst van de sociale media maakt de theorie relevanter dan ooit. In 2011 toonde het bedrijf Facebook aan dat de gemiddelde afstand tussen elk van de toen 721 miljoen Facebook-gebruikers amper 4,74 stappen bedroeg. In 2016, met inmiddels 1,6 miljard Facebook-gebruikers (=22% van de wereldbevolking) was de gemiddelde afstand zelfs afgenomen tot 3,57. De wereld wordt dus almaar kleiner…

Campagne

Het communicatiebureau These Days creëerde pro bono naast dit sociaal experiment een heuse campagne: met TV- en radiospots en advertenties in kranten en magazines. Al deze media stelden hun ruimte gratis ter beschikking. En op sociale media dragen vele duizenden mensen hun steentje bij. Onder hen ook een aantal bekende Belgen, die op hun beurt allemaal verbonden bleken met Gevriye.

Daarnaast zetten de 800 Child Focus-vrijwilligers hun beste beentje voor: door het verspreiden van de campagne-affiches tot in de kleinste handelszaken en door het verdelen van het traditionele vergeet-me-nietje in de vorm van badges en stickers. De campagne wordt mee ondersteund door een dertigtal organisaties en bedrijven, de structurele affichagepartners van Child Focus.