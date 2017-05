Internationale vredesbeweging organiseert anti-Navo-top

De internationale vredesbeweging is geen fan van de Navo en dat zal ze woensdag en donderdag laten blijken. Gelijktijdig met het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan België en de Navo-top organiseert de internationale vredesbeweging een betoging tegen de komst van Trump en een Navo-tegentop.

Woensdag komt Donald Trump aan in België. Een dag later zal hij het nieuwe hoofdkwartier van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie in Brussel plechtig openen en deelnemen aan de Navo-top.

De internationale vredesbeweging is echter niet opgezet met de plannen van Trump om het Amerikaanse defensiebudget gevoelig op te trekken en vreest dat ook de andere Navo-leden hetzelfde zullen doen. ‘De vredesbeweging verzet zich tegen deze overbewapening. Ze wil geen geld voor oorlog, maar investeringen in onderwijs, gezondheidszorg, jobs en solidariteit’, klinkt het in een persbericht.

Om dit ongenoegen ook kenbaar te maken, wordt er een protestmars in Brussel georganiseerd. Die mars vertrekt woensdagavond om 17 uur aan het Brusselse Noordstation. Een dag later, donderdag 25 mei, vindt er ook nog een internationale vredesconferentie plaats in de hoofdstad.