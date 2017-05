Zeventien doden bij buscrash in Mexico

Zeventien mensen zijn omgekomen toen een bus in het zuiden van Mexico zondag in een ravijn is gereden. Er vielen ook 31 gewonden. Dat maakte de civiele bescherming bekend.

Het ongeval gebeurde in de gemeente Motozintla, in de staat Chiapas, bij de grens met Guatemala. In het voertuig zaten leden van een religieuze gemeenschap die op de terugweg waren van een spirituele uitstap.

De bus kwam terecht in een ravijn van 90 meter diep. Volgens de eerste vaststellingen van de politie is het ongeval te wijten aan een mechanisch defect.