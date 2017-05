Een interview met superster Meryl Streep. Veel mensen zouden er om staan te springen, maar Erik Van Looy omschrijft het als het gênantste moment uit zijn leven. 'Ik ben daar weggevlucht.'

Jarenlang interviewde Van Looy de grootste sterren van ‘De Laatste Show’. Zo ook Oscarwinnares Meryl Streep. 'Net voor ik het poepchique hotel binnenging, kwam ik een Waal tegen. "Ik sta hier al drie dagen en wil gewoon een handtekening van Meryl Streep", zei hij. Ik daar naar binnen en na een tijdje vertelde ik aan Streep dat die man daar op haar stond te wachten en dat het toch wel leuk zou zijn moest ze hem een handtekening geven voor ze vertrok', vertelde Van Looy in ‘De 3 Wijzen’.

Maar Streep, die had een beter idee. Ze legde het interview stil en vroeg Van Looy om de man te gaan halen. 'Pas toen had ik door dat het om een dakloze ging die heel schoffel gekleed was. In de lift merkte ik op dat hij rook naar urine. Ik kon niet meer terug. De deuren van de lift gingen open en Streep stond daar al te wachten. De man liep naar haar, zei dat hij van haar hield en gaf haar een knuffel', gaat Van Looy verder.

Streep was duidelijk niet gelukkig met de hele situatie. Van Looy zag dan ook geen andere oplossing dan weg te vluchten.