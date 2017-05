Zorgsector fraudeerde vorig jaar voor 5 miljoen euro

Dokters, verpleegkundigen en ziekenhuizen hebben in 2016 voor net geen 5,3 miljoen euro gefraudeerd. Het gaat om gevallen waarbij ze bewust te veel aanrekenen voor bepaalde behandelingen, zoals nachttarief voor een consultatie overdag, of zelfs om verzorgingen die niet eens gebeurd zijn. Dat blijkt uit een document van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van het Riziv, waarover Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen maandag schrijven.

De ­inspectiedienst rondde vorig jaar 87 fraudedossiers af. Opvallend is dat vooral thuisverplegers sjoemelen. Zij zijn goed voor in totaal 1,8 miljoen euro.

‘Ook al vormen ze een ­kleine minderheid, ze beschadigen het imago van de sector’, zegt gezondheids­econoom Lieven Annemans, die erop wijst dat de opgespoorde fraude slechts een deel van het totale misbruik is.

Zorgverleners die frauderen, riskeren boetes tot 200 procent van het verschuldigde bedrag. In extreme gevallen kunnen ze geschorst worden of een celstraf krijgen.

De meeste fraude gebeurde door meer geld te vragen voor prestaties dan eigenlijk zou mogen. Vorig jaar is echter ook voor 3,3 miljoen euro teruggevorderd voor behandelingen of zorgen die in de praktijk gewoon niet gebeurden.

Ook patiënten sjoemelen soms, in 2016 voor 65.000 euro.