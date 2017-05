Trump staakt strijd tegen islam

Voor een president die verkozen raakte met uithalen naar het ‘radicale islamitische terrorisme’, klonk Donald Trump in zijn grote toespraak over de islam opvallend gematigd.

Vergeten was zijn kritiek op zijn voorganger Barack Obama, die hij verweet het kwaad genaamd het ‘radicale islamitische terrorisme’ niet te durven benoemen. Tijdens zijn toespraak in Saudi-Arabië zondag sprak de Amerikaanse president Donald Trump veeleer in Bijbelse termen: dat terrorisme een kwestie is van ‘goed en kwaad’.

De speech viel opvallend goed in het Midden-Oosten, althans in het soennitische gedeelte ervan: het sjiitische Iran is wél de vijand, omdat Iran ‘het vuur van sektarisch conflict en terreur opstookt’. De soennitische Islamitische Staat (IS) noemde Trump dan weer ‘barbaarse criminelen die het menselijk leven willen uitroeien’. Ook de Palestijnse Hamas (soennitisch) en de Libanese Hezbollah (sjiitisch) nam hij op de korrel.

‘Vriendschap, hoop en liefde’

De president die moslims wou bannen op vluchten naar de VS, kwam naar het Midden-Oosten met een ‘boodschap van vriendschap, hoop en liefde’, zei hij, in een toespraak voor zo’n 35 presidenten en premiers uit de regio.

Hij riep hen op om ‘terroristen geen veilige plek te bieden’, maar zei ook dat ‘wij niet hier zijn om jullie de les te lezen’. ‘We zijn niet hier om jullie te vertellen hoe jullie moeten leven of bidden. We zijn hier om een partnerschap aan te bieden, gebaseerd op gemeenschappelijke belangen en waarden’. Anders dan zijn voorganger Obama repte Trump op geen enkel moment over mensenrechten.

Zoeken naar bondgenoten

Trumps eerste buitenlandse reis werd daarmee een vat vol contradicties. Waar hij vroeger Saudi-Arabië beschuldigde van een belangrijke rol in de aanslagen van 11 september 2001, triomfeerde hij nu in zijn bezoek aan het koninkrijk – dat meteen ook een wapencontract sloot met Amerikaanse bedrijven ter waarde van honderd miljard euro.

In een interview met CNN vorig jaar zei hij nog: ‘Ik denk dat de islam ons haat. Er is een verschrikkelijke haat daar.’ Nu lijkt hij het uitstekend te vinden met autoritaire Arabische leiders. Het lijkt erop dat hij vooral bondgenoten zocht, en het liefst bondgenoten die stevig willen investeren in Amerikaans wapentuig.

Vandaag en morgen bezoekt Trump Israël en het Palestijnse Bethlehem, later in de week komt hij naar de Navo-top in Brussel.