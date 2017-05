Duatleet Seppe Odeyn heeft zondag op het Europees kampioenschap over de middellange afstand naast een medaille gegrepen. In het Duitse Sankt Wendel kwam de regerende wereldkampioen over de lange afstand als vierde over de streep. Felix Köhler veroverde in eigen land de Europese titel ‘Powerman’.

De dertigjarige Odeyn legde de 10km lopen, 60km fietsen en 10km lopen af in 3u01:19.6. Daarmee was hij iets minder dan twee minuten trager dan Köhler (2u58:28.3). De Deen Soren Bystrup (2u59:04.9) en de Fransman Benjamin Choquert (2u59:51.5) mochten mee op het podium. Met Glen Laurens (3u04:15.4) op de achtste plaats finishte een tweede Belg in de top tien.

Bij de vrouwen ging de zege naar wereldkampioene Emma Pooley, die finishte in 3u19:48.9, voor de Duitse Laura Zimmermann (3u28:49) en de Oostenrijkse Sandrina Illes (3u29:55.3). Deborah Ghyselen (3u44:35.9) kwam als elfde over de streep, Kim Nulens haalde de finish niet.