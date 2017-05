Monstervertraging voor 180 reizigers op Brussels Airport

180 mensen die zaterdag het vliegtuig naar Tunesië wilden nemen, bevonden zich meer dan een dag later nog steeds op Belgische bodem. De oorzaak was een technisch probleem met het vliegtuig.

Het waren ongetwijfeld lange uren voor de 180 reizigers die dit weekend graag aan hun vakantie wilden beginnen. Zaterdag zouden ze normaal het vliegtuig naar Tunesië nemen, maar om 16 uur moest de vlucht uitgesteld worden door een defect aan de motor van het vliegtuig.

‘We zijn gisteren meteen op zoek gegaan naar een vervangvliegtuig, want het zou twee dagen duren om het defect te herstellen. Helaas hebben we gisteren geen ander toestel meer gevonden’, vertelt de woordvoerder van Thomas Cook aan Het Nieuwsblad. ‘We hebben de passagiers dan naar het Sheraton-hotel gebracht, waar ze een gratis diner en ontbijt kregen. Deze avond om 18.55 uur zijn ze dan uiteindelijk toch kunnen vertrekken met een ander toestel.’

Ontevreden toeristen

De toeristen waren alleszins niet te spreken over de gigantische vertraging. ‘We gaan maar een week naar Tunesië en nu verliezen we al bijna twee dagen. We zullen nu nog maar vijf dagen ter plaatse zijn. Onze vakantie wordt dus noodgedwongen ingekort. Dat is geen reis meer, maar eerder een korte trip’, vertelde passagier Benoït aan een journalist van RTL INFO.

Het koppel Pierre en Andrée heeft al die tijd in hun hotelkamer doorgebracht. ‘Ik heb hier wat in tijdschriften zitten lezen, maar natuurlijk had ik dat liever op een Tunesisch strand gedaan’, lacht de vrouw wat groen.