Erdogan breidt macht verder uit

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is herbenoemd als leider van AKP. De machtigste man van Turkije kan zijn invloed zo nog meer vergroten door loyale pionnen op belangrijke postjes te zetten of goede plaatsen op kieslijsten te geven.

Erdogan moest in 2014 aftreden als partijleider, toen hij het premierschap inruilde voor het presidentschap van Turkije. De president werd immers geacht boven de partijpolitiek te staan.

Maar omdat het veelbesproken referendum van vorige maand ook die ‘onafhankelijkheidsregel’ schrapte, kon hij zich opnieuw kandidaat stellen. En hij was meteen de enige kandidaat. Uiteindelijk is hij zondag verkozen met 1.414 stemmen, op een totaal van 1.470 stemgerechtigden.

Het partijcongres van de AKP was enorm beveiligd. In het kader van de noodtoestand, die al geldt sinds de mislukte coup in juli vorig jaar, werden er heel veel maatregelen genomen. Volgens de krant Hurriyet werden 60.000 sympathisanten per bus naar Ankara gebracht. Al om 9.30 uur moesten de veiligheidstroepen pepperspray gebruiken om de drummende massa onder controle te houden.

Regering herschikt?

De centrale raad van de AK Partij, het MKYK, is ook dooreengeschud. Negentien van de 50 leden worden vervangen. De ministers Veysi Kyanak en Mehmet Muezzioglu gaan eruit, net als Saban Disli, partijcoördinator voor economie, en woordvoerder Yasin Aktay. De regeringsgezinde zakenman Ethem Sancak, die vooral actief is in defensie en media, komt erbij volgens de krant Aksam.

Volgens tv-zender Haberturk, die partijlid Bulent Turan citeert, zitten er daardoor ook wijzigingen in de regering aan te komen.

Slechts één keer niet aan zet

Erdogan stichtte de AK Partij in 2001. De conservatieve politieke beweging, gericht op de vrije markteconomie en geïnspireerd moest een alternatief zijn voor de rigide secularisten, de opvolgers van Mustafa Kemal Ataturk. Een jaar later greep de AKP de macht bij de verkiezingen. De partij won 34 procent van de stemmen.

Sindsdien heeft de partij haar bestuursmeerderheid slechts één keer verloren, in juni 2015. Vijf maanden later werden de verkiezingen opnieuw gehouden. Dat leidde tot een opstoot van geweld, maar de oppositiepartijen slaagden er ook niet in een coalitie te vormen. De leiders van de pro-Koerdische partij, die een sleutelrol speelde om de AKP toen van de macht te houden, werden later zelfs opgepakt op beschuldiging van terrorisme.