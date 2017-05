Bart De Clercq verlaat Ronde van Italië door beenblessure

De Ronde van Italië speelde zondag één van zijn Belgen kwijt. Bart De Clercq (Lotto Soudal) gaf tijdens de vijftiende etappe op door een aanslepende beenblessure.

De Clercq startte de honderdste Giro met een opspelende beenblessure, maar hoopte dat die tijdens de rittenkoers positief zou evolueren. Dat gebeurde echter niet, zo blijkt: in de vijftiende etappe gaf de Oost-Vlaming van Lotto Soudal er de brui aan omwille van last aan zijn been. De Clercq, die in 2011 nog een rit won in de Ronde van Italië, kon in deze editie niet uitblinken in het gebergte, maar knapte wel veel werk op voor zijn Duitse kopman André Greipel, die zaterdag al de Giro verliet.

Er vielen daags voor de rustdag nog vier opgaves te noteren in het Giro-peloton. Ook de Australische ritwinnaar Caleb Ewan (Orica-Scott), de Duitser Rudiger Selig (Bora-Hansgrohe), de Rus Ivan Savitsky (Gazprom-Rusvelo) en de Est Tanel Kangert (Astana) knepen de remmen dicht. Die laatste was voor de start nog zevende in het algemene klassement, maar knalde in de finale van de vijftiende etappe vol op een verkeersbord. Daarbij liep hij een elleboogbreuk op.

Het Giro-peloton telt na de vijf opgaves van zondag nog 178 renners, onder wie twaalf Belgen.