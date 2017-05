In Amsterdam wacht al wekenlang een reiger voor dit huis

Het is een bekend beeld voor veel Amsterdammers: de reiger die elke dag trouw voor een huis in de Gorontalostraat staat te wachten. Daar heeft het beestje een goede reden voor: de oude vrouw bakte namelijk elke dag verse kipfilet voor hem. Bakte, want ‘enkele weken geleden is de oude vrouw helaas overleden’.

‘Ik wandel graag en veel door Amsterdam, omdat ik van die stad hou en er vandaan kom. De reiger in Oost was me al eerder opgevallen, omdat ik hem vaak daar voor de woning zag staan’, zegt Amsterdammer Simon De Waal aan Het Nieuwsblad.

‘Ik wist dat er een oudere dame woonde die hem eten voerde, en dat de reiger daar iedere dag voor terugkwam. Gisteren liep ik er weer en viel de nu lege woning me op. De reiger stond er echter nog. Ik sprak een buurvrouw aan die me vertelde dat de bewoonster enkele weken geleden was overleden. De reiger kwam echter elke dag trouw terug, wachtend op eten dat helaas nooit meer zal komen. Ik vond het zo’n aandoenlijk verhaal dat ik een paar foto’s maakte van de trieste reiger.’

Begin dit jaar kon fotografe Julie Hrudova de vrouw en haar reigers, want er kwamen meerdere vogels af op de gratis lunch, ook op beeld vastleggen.