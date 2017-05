En plots loopt premier Trudeau door het beeld

De Canadese premier Justin Trudeau heeft een ‘photobomb’ gedropt: tijdens zijn loopsessie passeerde hij bijna ongemerkt een aantal studenten die foto’s aan het nemen waren voor het schoolbal.

‘Prom season in #Vancouver’ tweette Adam Scotti, Trudeaus officiële fotograaf, afgelopen zaterdag, met daarbij een foto van een joggende Trudeau tussen tieners in hun beste jurk of pak. De studenten hebben precies niet meteen door wie er op slinkse wijze hun fotosessie in Stanley Park Seawall in Vancouver aan het ‘photobomben’ is.

Gelukkig waren enkelen onder hen wel bij de pinken. ‘Plots zagen we Trudeau lopen’, zegt Constantine Maragos aan CBC. ‘Eerst vroegen we ons af: “waarom is de premier hier aan het joggen?”. Maar dan hebben we snel geroepen of hij niet op de foto wou.’ En dat wou hij.

#VCProm2017 Een bericht gedeeld door Cam Corrado (@crrdo) op 20 Mei 2017 om 12:33 PDT

Trudeau is blijkbaar heel bedreven in het ongevraagd op foto’s opduiken. Zo figureerde hij in augustus 2016 op de huwelijksfoto’s in Tofino (Brits Columbia). En diezelfde maand stond hij nog op de foto’s van een gezin dat op trektocht was in Gatineau Park in Quebec.