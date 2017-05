Landskampioen Anderlecht sluit af in schoonheid met winst tegen Oostende

Anderlecht heeft zijn 34e titel nog wat meer glans gegeven met een 3-2 zege tegen KV Oostende. De Kustploeg kwam op voorsprong in het Astridpark, maar met hulp van David Rozehnal zette Anderlecht de scheve situatie nog recht. De ongelukkige verdediger klopte eerst zijn eigen doelman met een staalharde kopbal, nadien zag hij de trap van Leander Dendoncker op zijn been afwijken en in doel belanden. Frank Acheampong kroonde zich vervolgens tot matchwinnaar door de gelijkmaker van Joseph Akpala uit te wissen.

Coach René Weiler gooide zijn ploeg flink doorheen voor de laatste wedstrijd van het seizoen. Rubén verdedigde het doel, ook Capel, Stanciu en Deschacht mochten nog eens meedoen. Frank Boeckx speelde dus niet en zag zo de Texaco Clean Sheet-trofee aan zijn neus voorbijgaan. De immer sympathieke doelman strandt op 13 clean sheets, Colin Coosemans heeft er 14. Overigens vertoonde het veld nog sporen van het titelfeest donderdag.

Na de erehaag van Oostende voor de kersverse landskampioen was het Anderlecht dat het beste aan de wedstrijd begon. Stanciu en Bruno zorgden voor de eerste kansjes, maar Dutoit stond goed op te letten. De Roemeen leek van zin om zich te bewijzen, iets voorbij halfweg was hij dicht bij de openingstreffer. Hij dribbelde zich mooi voorbij Ozkan en haalde vervolgens knap uit, het schot spatte echter uiteen op de lat. Maar tegen de gang van het spel in was het plots Oostende dat op voorsprong kwam. Dendoncker haalde eerst nog een poging van Berrier van de lijn, maar de Fransman kon de bal niet veel later voorzetten. Appiah was te zwak in het duel en Milic en de verdediger kopte binnen.

Oostende kwam beter in de wedstrijd, maar met de rust in zicht schakelde paars-wit opnieuw een versnelling hoger. Dutoit moest Trebel en Teodorczyk van een doelpunt houden, maar was voor de rust toch geklopt. Appiah zette voor vanop rechts, Rozehnal zat er tussen maar buffelde de bal staalhard in eigen doel. Dutoit keek verbouwereerd toe: 1-1.

Beide ploegen kwamen gezapig uit de kleedkamer, het eerst noemenswaardige moment was de wissel van Youri Tielemans. De middenvelder vertrekt zonder ongelukken deze zomer en kreeg van Weiler een applausvervanging. Het werd een staande ovatie, het stadion zong “Merci Youri”. Het inspireerde Anderlecht om door te drukken, Teodorczyk zag zijn schot gepareerd worden. Dendoncker had meer geluk, zijn trap van ver verdween via Rozehnal in doel: 2-1.

Maar lang kon Anderlecht niet genieten van die voorsprong. Olivier Deschacht, die het tijdens de rust al had over een gebrek aan matchritme, ging aan het klungelen en legde de bal pardoes klaar voor Akpala, die er zijn dikke teen maar moest tegenzetten en zo voor de 2-2 zorgde. Het was de nieuwe landskampioen echter menens om het seizoen in schoonheid te eindigen. Frank Acheampong, die al aan de rust Diego Capel was komen vervangen, maakte het verschil. Assistenkoning Hanni vond de Ghanees, die het leer in het dak van het doel vlamde: 3-2.

Oostende was nog één keer dicht bij de gelijkmaker. Deschacht - alweer hij - speelde te kort terug naar Rubén, die net snel genoeg was om Akpala van een tweede treffer te houden. Teodorczyk was in de blessuretijd nog dicht bij zijn 23e van het seizoen, maar knalde op de buitenkant van de paal. Anderlecht ontsnapte nog aan een strafschop na een domme ingreep van Trebel, maar Wouters toonde genade. Het bleef 3-2, paars-wit zet zo de kers op de taart na de titel.