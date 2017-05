Bob Jungels zegeviert in mini-Ronde van Lombardije in Giro, vijfde zege voor Quick Step

Bob Jungels heeft de vijftiende rit van de Ronde van Italië gewonnen. In een sprint met een groepje van acht renners bleek hij uiteindelijk de sterkste, na een miniversie van de Ronde van Lombardije. Nairo Quintana werd ondanks een val toch nog tweede en pakt zo nog bonificatieseconden. Tom Dumoulin blijft leider. Maandag wacht de rustdag voor het peloton de lastige slotweek ingaat.

Een miniversie van de Ronde van Lombardije leidde het peloton in de vijftiende rit van Valdengo naar Bergamo. Onderweg wachtten de Miragolo San Salvatore (8,7 kilometer aan 7 procent) en de Selvino (6,9 kilometer aan 5,4 procent). Al vrij vroeg na het startsignaal kozen vijf renners voor het hazenpad: Dries Devenyns, Moreno Hofland, Jan Barta, Eugert Zhupa en Jérémy Roy.

Foto: AFP

Het peloton speelde anderhalf uur lang kat en muis en gunde het vijftal slechts een maximale voorsprong van 40”. Vooral de ploeg van ex-wereldkampioen Rui Costa (UAE) zag het niet zitten dat die renners voorop zouden blijven. En het ging oerend hard, snelheden tot 60 kilometer per uur werden lange tijd aangehouden. Devenyns voelde met nog dik honderd kilometer dat het vet bij zijn medevluchters stilaan van de soep was en plaatste een versnelling. Tevergeefs, want niet veel later greep het jagende peloton het vijftal bij de lurven.

Gaviria glipt mee

Een tweede groep van tien renners besloot het eens te proberen. Daarbij geen Belgen, maar wel Battaglin, Petili, Gaviria, Dillier Shalunov, Molard, Janse Van Rensburg, Deignan, Amezqueta en Barbin. De tien leiders leken nu wel de zegen van het peloton gekregen te hebben, maar meer dan twee minuten en half kregen ze niet. Gaviria pakte bij de tussensprint zoals verwacht de volle buit mee. Als hij heelhuids aankomt in Milaan, dan is de puntentrui van hem. Met nog vijftig kilometer te gaan begonnen de tien leiders aan de eerste klim van de dag: de Miragolo San Salvatore. Battaglin en Gaviria moesten algauw de rol lossen. Ondertussen stapte de Australische sprinter Caleb Ewan in de volgwagen, met een ritzege op zak en nog een hele zware slotweek op komst vond het hij het welletjes.

Foto: rr

Quintana onderuit

Pierre Rolland kon in het peloton niet langer de benen stilhouden. In de afdaling van de Miragolo kreeg de Fransman het gezelschap van de Spanjaard Luis Leon Sanchez. Hun achterstand op de leiders schommelde rond de 40 seconden. Een kopgroep die ondertussen was herleid tot drie renners: Van Rensburg was de drijvende kracht, enkel Deignan en Molard konden nog volgen. Intussen moest in het peloton Rui Costa verrassend lossen, nochtans had hij zijn ploeg snoeihard laten rijden.

In de afdaling van de Miragolo gingen even de alarmbellen af, toen de tweede van het klassement, Nairo Quintana, onderuit schoof in een bocht. Zonder erg, maar Quintana was wel op achtervolgen aangewezen.

Vooraan het peloton posteerde Vincenzo Nibali zijn troepen vooraan bij de mannetjes van rozetruidrager Tom Dumoulin. QuickStepper Laurens De Plus leek ook even te willen versnellen, zeer tegen de zin van Dumoulin, die hem tot de orde riep. Quintana zou niet veel later zonder al te veel problemen aansluiten.

Dumoulin doesn't seem to like De Plus attacking when Quintana just crashed. A real sportsman. #Giro100pic.twitter.com/n8D9uworI4 — CyclingHub (@CyclingHubTV) 21 mei 2017

Met nog dertig kilometer op de teller vergrootte de groep vooraan naar vijf man. Sanchez en Rolland kwamen bij Molard, Deignan en Van Rensburg. Hun voorsprong op het jagende peloton slonk zienderogen. In de afdaling van de Selvino gingen Elissonde, Woods en Formolo onderuit. Kenny Elisonde leek er het ergst aan toe, hij ging versuft op een muurtje zitten. Ook Tanel Kangert ging onderuit met nog tien kilometer te gaan. De Est van Astana bleef met een grimas op het asfalt zitten, hij greep naar zijn sleutelbeen.

Nibali met een plan?

Bahrein-Merida verscheen vooraan het peloton en hield de koplopers binnen het vizier. Zou Vincenzo Nibali zichzelf willen troosten met een ritzege na het tijdsverlies van zaterdag? Zo zag het er in elk geval naar uit. Op vier kilometer van de streep was de kopgroep vooraan uit elkaar gespat, op de Alta Bergamo was alleen Rolland nog voorop. De overige vier renners werden opgeslokt.

Het ging weer wat bergop, waarop Bob Jungels, de leider van het jongerenklassement de benen niet langer kan stilleggen. Vincenzo Nibali wachtte even, maar trok ineens als een schicht naar voren. Domenico Pozzovivo volgde. Nibali rook nog een afdaling, een van zijn beste kwaliteiten. Ook Quintana en Dumoulin volgen in hun zog.

Jungels wint

Foto: AFP

Het tempo ging in de afdaling de hoogte in, met een groepje van acht renners. Mollema trok de sprint op gang, maar werd algauw geremonteerd door Yates. Als een duiveltje uit een doosje kwam plots ook weer Bob Jungels die de Brit van Orica achter zich liet. De Luxemburger rijft zo de vijfde zege van Quick Step Floors binnen, na de vier ritzeges van de Colombiaan Fernando Gaviria. Nairo Quintana werd nog knap tweede, ondanks zijn val. Thibaut Pinot pakte de derde plek. Dumoulin blijft leider. Maandag krijgen de renners nog een rustdag voor ze naar een zware slotweek gaan met nog de Stelvio en de Mortirolo.

With Luxembourg, 9 different countries won in this Giro, the same number of last year. #Giro100 pic.twitter.com/d9jaxkBb33 — Giro d'Italia (@giroditalia) 21 mei 2017

Top 10

1. Bob Jungels (Lux/QST)

2. Nairo Quintana (Col/MOV)

3. Thibaut Pinot (Fra/FDJ)

4. Adam Yates (GBr/ORS)

5. Domenico Pozzovivo (Ita/ALM)

6. Patrick Konrad (Oos/BOH)

7. Vincenzo Nibali (Ita/TBM)

8. Tom Dumoulin (Ned/SUN)

9. Ilnur Zakarin (Rus/KAT)

10. Bauke Mollema (Ned/TFS)