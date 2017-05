De finales van het EK roeien voor junioren in het Duitse Krefeld zijn voor de Belgen schitterend gestart. In de dubbeltwee jongens pakten Tristan Vandenbussche (Brugse TR) en Marlon Colpaert een knappe zilveren medaille.

Ondanks hun zesde tijd in de halve finale ging het duo van in de eerste meters vrankweg zijn kans. De West-Vlamingen nestelden zich meteen in het spoor van de Duitse favorieten Berend-Schlott en deinsden er niet voor terug om samen met de Duitsers kordaat van de rest van het veld weg te sprinten. Een lonende tactiek, want de Belgen kwamen aan de 500m-, 1000m- en 1500m-punten telkens als tweede door met ongeveer één bootlengte voor op de Denen Knudsen-Johansen en de Wit-Russen Laputsin-Zalaty.

Beide achtervolgers knokten keihard voor het brons, maar konden geen moment de Belgen bedreigen voor het zilver. Het Oostends-Brugs duo finishte onverhoopt maar wel erg knap tweede en hield aan de meet nog net één seconde voorsprong over op de Wit-Russen, die het brons in de tweede wedstrijdhelft van de Denen afsnoepten.

Uitslag A-finale dubbeltwee:

1. Berend - Schlott (Dui) 6:36.20

2. Vandenbussche- Colpaert (BEL) 6:39.27

3. Laputsin - Zalaty (WRu) 6:40.27

4. Knudsen - Johansen (Den) 6:41.02

5. Tonelli - Molinari (Ita) 6:53.97

6. Davy - Izart (Fra) 6:55.87

Tristan Vandenbussche (Brugse TR) en Marlon Colpaert (KRSN Oostende) sluiten dit EK af met een tweede plaats op 21 teams.