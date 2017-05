May ziet voorsprong afkalven

De comfortabele voorsprong die de Britse Conservatieven van premier Theresa May in de peilingen hadden op de sociaaldemocraten van Labour is in de laatste, vandaag/zondag gepubliceerde peilingen, gehalveerd.

De twee partijen presenteerden eerder deze week hun programma’s. De kleinere voorsprong van de Conservatieven blijkt uit vier peilingen. Zij geven de Tories nog altijd 9 tot 12 procentpunten voorsprong, min of meer de helft van de 20 procentpunten voorsprong die de partij had toen May midden april vervroegde verkiezingen aankondigde.

May hoopt na de stembusgang een stevig mandaat te hebben om zowel in de eigen partij als in Brussel op tafel te slaan, vooral over het moeilijke Brexit-dossier.