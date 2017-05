Regeringskandidaat van Trump beschuldigd van plagiaat

David Clarke, die deze week aankondigde de nieuwe Amerikaanse onderminister van Binnenlandse Veiligheid te zullen worden, heeft volgens CNN plagiaat gepleegd. Dat deed hij bij zijn thesis over binnenlandse veiligheid in 2013.

In zijn thesis zou Clarke het niet zo nauw hebben genomen met correcte bronvermelding: in 47 gevallen was die fout. Volgens de regels van onderzoeksuniversiteit van de Amerikaanse marine, waar hij zijn master deed, komt dit neer op fraude. De instelling heeft aangekondigd een onderzoek te openen naar de fouten.

De overtuigde Republikein Clarke is een erg controversieel figuur. De ultraconservatieve sheriff van Milwaukee, altijd uitgedost met een opvallende cowboyhoed, betrad al het podium van de wapenlobby NRA, en uit regelmatig kritiek op de Black Lives Matter-beweging.

Hij kwam onlangs nog in opspraak als sheriff nadat een man met mentale problemen om het leven kwam in een gevangenis die onder zijn verantwoordelijkheid valt. Omdat de gevangene te veel lawaai maakte, werd de waterafvoer naar zijn cel voor zeven dagen afgesloten, waarna de man omkwam door ernstige dehydratatie.

Clarke zou komende week worden benoemd in zijn nieuwe functie. Of dit nu nog doorgaat, is nog niet bekend.