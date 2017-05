Fenomeen Mertens blijft maar scoren: nu al nummers 26 en 27 tegen Fiorentina

Rode Duivel Dries Mertens heeft de cijfers van het beste seizoen van zijn carrière op de voorlaatste speeldag van de Serie A nog wat de hoogte in gejaagd. In de match tegen subtopper Fiorentina was hij goed voor alweer twee doelpunten en een assist en hielp hij Napoli zo haast eigenhandig voorbij de club uit Firenzo. Eindstand 4-1.

Dries Mertens startte in de basis bij Napoli, dat moest winnen van subtopper Fiorentina om AS Roma onder druk te blijven zetten in de strijd om de tweede plaats. Na acht minuten al effende ex-Genk-verdediger Kalidou Koulibaly het pad door een hoekschop binnen te werken. Op het halfuur werd de score verdubbeld na een snelle tegenaanval. Mertens was klaarkijkend en zette Lorenzo Insigne helemaal alleen voor doel, die laatste prikte koel binnen.

Op het uur kon Mertens profiteren van een serieuze blunder van Fiorentina-doelman Tatarusanu, die na een hoekschop zomaar naast het leer sloeg. De bal viel voor de voet van de Rode Duivel, die maar binnen te duwen had.

Foto: Photo News

Josip Ilicic sloeg enkele minuten later terug door een voorzet van Tello binnen te schuiven namens de bezoekers, maar Mertens stelde met zijn 27ste treffer van het seizoen weer orde op zaken. De vinnige aanvaller pakte uit met een bruggetje en legde altruïstisch klaar voor Marek Hamsik. Diens schot werd nog net gepareerd door Tatarusanu, maar Mertens was er als de kippen bij om de 4-1 in doel te prikken.

Mertens kan op laatste speeldag nog topscorer worden

Door de zege telt Napoli nu 83 punten, één minder dan nummer twee AS Roma en twee minder dan leider Juventus. Dat kan morgen kampioen worden als het thuis wint van het bescheiden Crotone.

Mertens blijft de waanzinnige statistieken maar opstapelen dit seizoen. Hij zit nu al aan 33 goals en 15 assists in alle competities samen voor Napoli: één doelpunt in de beker, vijf in de Champions League en maar liefst 27 in de eigen Serie A. Mertens heeft maar één doelpunt minder gemaakt dan Italiaans topschutter Edin Dzeko van AS Roma.