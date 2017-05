Jong Racing Genk kan laatste match Play-off 2 niet winnen bij Lokeren

Een vertimmerd en zeer jeugdig Racing Genk heeft op bezoek bij Lokeren zijn tweede puntenverlies van Play-off 2 geleden. Tom De Sutter wiste op het uur een eigen doelpunt van Koen Persoons uit.

Bij de thuisploeg stond alles in het teken van het afscheid van Barry Boubacar Copa, die na tien jaar trouwe dienst uitzwaaide. De Ivoriaan toonde zich emotioneel toen hij de fans toesprak voor de match.

Genk-trainer Albert Stuivenberg gooide zijn team dat enkele dagen geleden nog de maat nam van Roeselare helemaal om. Enkel Thomas Buffel en Jose Naranjo mochten blijven staan, verder kwamen er negen nieuwe namen in het team. De 19-jarige verdediger Rubin Seigers en de 18-jarige middenvelder Paolo Sabak kregen allebei hun eerste basisplaats in de Jupiler Pro League.

En het was meteen ook de jonge Sabak, een Belg met Syrische roots, die meteen het verschil maakte. Hij snoepte een nonchalante Joher Kadim Rassoul de bal af en gaf scherp voor doel. Koen Persoons zag Ally Samatta het leer al in doel duwen en werkte het leer dan maar in een ultieme wanhoopspoging zelf tegen de netten: 0-1. De thuisploeg liet het hoofd echter niet hangen en kwam naarmate de eerste helft vorderde wel tot kansen. Genk-doelman Mat Ryan moest uitpakken met een acrobatische save op een volley van Marko Miric en een heet standje in de Genkse zestien leidde tot niets.

De Sutter zorgt voor een verdiende gelijkmaker

Het hart van de Genkse defensie bestond uit jonkies Seigers (19) en Dries Wouters (20) en die beleefden niet meteen een gezondheidswandeling. Zij zagen hoe Koen Persoons zijn eigen doelpunt net niet kon goedmaken. De kapitein van de Oost-Vlamingen mocht helemaal alleen aanleggen aan de tweede paal bij een voorzet die door iedereen gemist werd, maar de paal hield de Limburgers recht.

Ook na de pauze bleef de thuisploeg driftig op zoek gaan naar de gelijkmaker. Mat Ryan ging aanvankelijk nog goed plat op een inzet van Guus Hupperts, maar wat later was het dan toch raak. De buitenspelval bij Genk klapte niet dicht en Hupperts kon De Sutter zomaar in het straatje sturen. Die wist wel raad met de geboden ruimte en prikte overhoeks binnen: 1-1.

Beide ploegen missen nog kansen op zege

Lokeren bleef ook na de gelijkmaker het beste van het spel hebben. Een slecht weggewerkte voorzet van Enoh viel pal voor de voeten van Hupperts, maar diens uithaal scheerde de paal. Stuivenberg voelde dat hij moest ingrijpen en gaf zijn jonkies wat ademruimte met de inbreng van Bryan Heynen en Siebe Schrijvers. Meteen kwam ook blauw-wit nog eens tot kansen: Jose Naranjo dolde met Skulason en probeerde te plaatsen, Lokeren-keeper Davino Verhulst hield de 1-2 uit doel.

In een slotfase waarin beide teams nog voor de zege wilden gaan ging het plots snel op en af. Aan de overkant krulde Steve De Ridder een bal rakelings naast, maar twee minuten later zaten we alweer aan de overkant, waar Schrijvers Ally Samatta alleen voor Verhulst zette. Die verijdelde een Limburgse zege andermaal. De rebound werd door de ingevallen Laurens Vermijl (20), de broer van voormalig Manchester United-speler Marnick, nipt naast getrapt.

Zo eindigde de match op een 1-1 gelijkspel. Voor Lokeren zit het seizoen erop, Racing Genk mag zich opmaken voor de finale van Play-off 2 tegen de provinciegenoten van STVV.