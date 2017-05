Vals bomalarm op filmfestival Cannes

In Cannes is een filmzaal op de Croisette even ontruimd na een bomalarm. Voor Théâtre Debussy stond net een massa journalisten te wachten om binnen te mogen voor een persvisie van een competitiefilm.

Om 19.30 uur zou Le Redoutable, de nieuwe film van Michel Hazanavicius (The Artist) over Jean-Luc Godard, aan de pers getoond worden. Maar de deuren werden niet geopend, en de journalisten werden op afstand gehouden. Een honderdtal mensen dat zich al in het festivalpaleis bevond, moest naar buiten. Een bomalarm, vernam onze redacteur ter plaatse.

Al snel werd duidelijk dat het om vals alarm ging. De persvisie kan met enige vertraging toch doorgaan.

Het filmfestival gaat dit jaar gepaard met zeer strenge veiligheidsmaatregelen. 550 camera’s houden alle straten rond het festival in de gaten en er is een grote politiemacht op de been. Dat heeft te maken met de terreurdreiging: Cannes ligt op 30 kilometer van Nice, waar nog geen jaar geleden 86 doden vielen bij een aanslag.