Dragons is op weg naar tiende hockeytitel

Dragons is goed op weg om zijn tiende landstitel in het mannenhockey te veroveren. Het team uit Brasschaat versloeg zaterdag in Heverlee Herakles met 5-1 in de heenwedstrijd van de finale in de play-offs.

De titelverdediger kwam in de twaalfde minuut op voorsprong. Jeffrey Thys knalde een strafcorner binnen. Twee minuten later verdubbelde Florent Van Aubel de score. Het tweede kwart verliep evenwichtiger, toch kon Heracles niet tegenprikken. Na de rust stoomde Dragons dankzij treffers van Henri Raes, Felix Denayer en Van Aubel door naar 5-0. Amaury Keusters milderde op het einde van de wedstrijd nog voor Herakles.

Zondag staat in Heverlee om 15.30 uur de terugwedstrijd op het programma. Dragons kan dan zijn tiende landstitel veroveren. Herakles staat voor een erg zware opdracht om zijn kampioenenviering van 1998 te herhalen.

In de kleine finale eerder op zaterdag was Racing met 6-3 te sterk voor Waterloo Ducks. De Brusselse club nam zo een optie op het derde ticket voor de Euro Hockey League (EHL) volgend seizoen. De terugmatch gaat zondag om 10u30 door, eveneens in Heverlee.