Alexander Zverev eerste finalist in Rome

Alexander Zverev (ATP 17) heeft zich zaterdag als eerste geplaatst voor de finale van het Masters 1.000 tennistoernooi van Rome (gravel/4.273.775 euro). De 20-jarige Duitser, het zestiende reekshoofd in de Italiaanse hoofdstad, rekende in de halve finales in drie sets af met het Amerikaanse opslagkanon John Isner (ATP 24). Na 1 uur en 57 minuten stonden de 6-4, 6-7 (5/7) en 6-1 setstanden op de tabellen.

Voor Zverev wordt het zijn zesde finale op het ATP-circuit, hij kan zondag zijn derde toernooizege van het jaar (na München en Montpellier) en zijn vierde uit zijn carrière boeken (in 2016 won hij ook het ATP-toernooi van het Russische Sint-Petersburg). Vorig jaar was hij nog verliezend finalist in Halle en Nice.

In de finale van het Internazionali BNL d’Italia botst de talentvolle Duitser op ’s werelds nummer twee Novak Djokovic (ATP 2) of Dominic Thiem (ATP 7). ‘Nole’ plaatste zich eerder zaterdag voor de laatste vier door Juan Martin Del Potro (ATP 34) te kloppen, de Oostenrijker nam vrijdag erg knap de maat van man in vorm Rafael Nadal (ATP 4).