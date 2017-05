Van der Poel ziet Quick-Step Floors wel zitten: “Voor mij de beste ploeg van het moment”

Veldrijder Mathieu Van der Poel liet zijn licht schijnen over een mogelijke overstap naar een aantal ploegen in de toekomst. Opvallend: de Nederlander kiest een Belgische ploeg boven een Nederlandse. “Bij Quick-Step Floors zie ik mezelf wel rijden, bij LottoNL-Jumbo minder snel.” Van der Poel combineert komende weken een programma op de weg met de mountainbike. Dat zei de 22-jarige Nederlander in een interview met WielerFlits.

In het interview met het Nederlandse WielerFlits legt Van der Poel zijn keuze voor het mountainbiken uit: “Ik vind dat simpelweg leuker. Mountainbiken maakt je ook heel erg sterk, omdat je jezelf op een andere manier pijn doet. Ook de techniek die erbij komt kijken, maakt het zo leuk. De uitdaging is veel groter. Een wegwedstrijd met wat klimmetjes erin vind ik ook leuk, maar die heb je niet alle dagen.”

De Nederlander heeft een goedgevuld programma voor de boeg de komende weken. Daarin combineert hij de weg met de mountainbike: zondag rijdt hij de Wereldbekermanche Cross Country in Nové Mesto. Dan volgen twee etappewedstrijden met de Ronde van België en de Boucles de la Mayenne. Eind juni rijdt hij in principe het WK marathon in Siegen. In augustus staan met Dwars door het Hageland, de Ronde van de Limousin en Schaal Sels drie wegwedstrijden op het programma alvorens over te gaan naar het veldrijden vanaf september.

Quick-Step Floors charmeert Van der Poel

Van der Poel zit graag bij zijn huidige ploeg Beobank Corendon, toch sluit hij een overstap naar een WorldTour ploeg in de toekomst niet uit. En wat blijkt? Van der Poel kiest het liefst voor Quick-Step Floors: “Voor mij is dat de beste ploeg van het moment. Vooral omdat ze op alle vlakken meedoen en met heel veel verschillende renners en verschillende nationaliteiten. Dat vind ik een groot pluspunt. Voor mij zou het de beste ploeg zijn om op dit moment over te stappen.”

Van der Poel. Foto: BELGAIMAGE

Ook bij Sky, BMC of FDJ ziet hij zichzelf wel rijden. Vooral de keuze voor FDJ is opmerkelijk: “Ze zijn altijd gesoigneerd. Maar ook door Marc Madiot. Ik vind het vooral mooi dat hij zijn eigen visie heeft en op basis daarvan zijn koers bepaald. Dat maakt het leuk om voor zo’n ploeg te rijden.”

Opvallend: Van der Poel kiest liever niet voor de Nederlandse ploeg Lotto NL-Jumbo: “Dat is niet direct een ploeg waar ik iets voor voel of waar ik voor zou willen rijden. De prestaties zijn dit jaar ook nog niet echt super geweest. Dat wil natuurlijk niet altijd iets zeggen. Maar daar zie ik mezelf gewoon niet voor rijden.”