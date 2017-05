Bart Aernouts heeft zaterdag op impressionante wijze de iconische Ironman triatlon van Lanzarote gewonnen. Onze 32-jarige landgenoot had aan de finish van de zwaarste en meest iconische triatlon van Europa een straatlengte voorsprong op de winnaars van 2015 en 2016. Hij kwam na 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42 km lopen in 8:34:13 over de meet, net geen parcoursrecord. Voor Aernouts is het, na de Ironman van Nice, de tweede keer in zijn carrière dat hij een Ironman-wedstrijd over de volledige afstand wint.

Bart Aernouts had dit seizoen een hoofddoel gemaakt van de Ironman van Lanzarote. Het was dé wedstrijd waarin hij - samen met het WK in Hawaï in oktober - een klinkend resultaat wou neerzetten. De 32-jarige Merksemnaar kent het loodzware parcours als zijn broekzak: hij en zijn Belgische team BMC-Etixx Pro Triathlon Team powered by Uplace hebben er een vaste uitvalsbasis voor hun trainingskampen. En Aernouts had de volledige winter en lente toegewerkt om te kunnen pieken op het Spaanse eiland.

Aernouts kwam na 00:50:33 als twintigste uit het water (3,86 km zwemmen). Niet slecht voor de mindere zwemmer Aernouts, die op die manier prima in de buurt bleef van zijn voornaamste concurrenten. Om vervolgens de sloophamer boven te halen op de fiets. Het loodzware fietsparcours (180,2 km) van Lanzarote is één van de meest beruchte ter wereld: voortdurend steile klimmetjes en afdalingen. En door de vulkanische ondergrond nergens beschutting tegen de strakke zeewind en de brandende zon. De wind viel zaterdag - naar de normen van Lanzarote - best mee, maar de thermometer ging toch flink boven de 30 graden. De hittebestendige Aernouts trok er zich weinig van en knalde op zijn BMC Timemachine de verzamelde tegenstand voorbij. Aan het keerpunt halfweg had de Merksemnaar de leider en ploegmakker Romain Guillaume al te pakken. Aernouts legde de 180.2 kilometer af in 04:48:22. Gemiddeld 37,5 kilometer per uur en maar liefst zeven en half minuten sneller dan titelverdediger Jesse Thomas.

Aernouts en Guillaume begonnen nog wel samen aan de marathon, maar de Fransman moet zijn ploegmakker al meteen laten gaan. Wat volgde was één lange triomftocht voor Aernouts die onverstoorbaar zijn voorsprong op de concurrentie nog uitbouwde. Aernouts kwam uiteindelijk in na 8:34:13 over de meet, net geen parcoursrecord. De Italiaan Alessandro Degasperi (winnaar in 2015) werd op meer dan negen minuten tweede, de Amerikaan Jesse Thomas (winnaar in 2016) was derde.

Blik naar Hawaï

Voor Aernouts is het, na Nice in 2014, zijn tweede zege in Ironman-wedstrijd over de volledige afstand. En een flinke opsteker na een tegenvallend 2016, dat hij wel mooi afsloot met een achtste plaats in Hawaï. Dat WK in Hawaï (14 oktober) is nu zijn volgende grote doel. Al behoren de Challenge Roth en het WK Ironman op de halve afstand ook nog tot de mogelijkheden.

Na Dirk Van Gossum (2000) en Bert Jammaer (2008 en 2009) is Aernouts de derde Belg op de erelijst van de Ironman van Lanzarote.