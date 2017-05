Roest na Rio: atleten stuurden al meer dan honderd medailles terug voor oplapwerk

Een medaille winnen op de Olympische Spelen en het dan veilig thuis op een mooi plaatsje bewaren. Dat is wat de meeste atleten doen als ze terugkeren met een gouden, zilveren of bronzen exemplaar. Maar honderden atleten die meedongen naar het kleinood op de Spelen in Rio kampen nu met een probleempje: ze blijken niet gewapend tegen roest... De organisatie kreeg al honderden medailles opgestuurd die ze moeten herstellen.

Het bericht werd met schaamrood op de wangen verspreid. “Er zijn problemen met de vernislaag op zes tot zeven procent van de medailles. Het lijkt erop dat temperatuursverschillen ermee te maken hebben”, verkondigde Mario Andrada, de woordvoerder van de voorbije Spelen in Rio. “We gaan de kapotte medailles samen met het IOC (het internationaal olympisch comité) herstellen of vervangen.”

Foto: AP

De problemen doen zich grotendeels voor bij de zilveren plakken, die uit 30 procent gerecycleerd materiaal bestaan, net als de bronzen exemplaren, meldt het persbureau AFP. Al 130 atleten stuurden hun medaille terug. Ze waren aan het roesten of vertoonden zwarte plekken. Benieuwd of onze hockeymannen (zilver tegen Argentinië) en Pieter Timmers (zilver op de 100m vrije slag in het zwemmen) ook al problemen hadden met hun zilveren kleinood.