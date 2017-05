De Amerikaanse president Donald Trump is samen met zijn vrouw, Melania Trump, aangekomen in Saudi-Arabië. Die laatste koos voor een sobere outfit zonder hoofddoek. Tijdens het bezoek zou Trump onder meer een grote wapendeal ondertekenen.

Trump is aan zijn eerste grote buitenlandse reis begonnen. Volgende week landt de Amerikaanse leider in Europa en bezoekt hij onder meer onze hoofdstad. Maar voor het zo ver is, werkt Trump eerst een programma in het Midden-Oosten af. Zijn eerste stop: Saudi-Arabië, waar hij samen met Melania zal dineren met de Saudische koning Salman.

Tijdens dat diner moeten ook de papieren voor econnomische samenwerkingsakkoorden worden ondertekend. Zo zou Trump een intentieverklaring voor een wapencontract van meer dan 110 miljard dollar (bijna 100 miljard euro) ondertekenen, zei een woordvoerder van het Witte Huis aan meegereisde journalisten. Trump's voorganger Obama had de wapenleveringen aan Saudi-Arabië opgeschor

Op zondag is er dan de lunch met de regeringshoofden van meer dan 50 moslimlanden.

Geen hoofddoek

Opmerkelijk: Melania Trump droeg bij haar aankomst in de Saudische hoofdstad Riyad zaterdagvoormiddag geen hoofddoek. Toen de Obama's in januari 2015 de begrafenis van koning Abdullah bijwoonden en Michelle Obama verschillende keren zonder hoofddoek verscheen, had Donald Trump nog getweet dat geen hoofddoek dragen een belediging is. 'Veel mensen zeiden dat het prachtig was dat mevrouw Obama geen hoofddoek droeg in Saudi-Arabië, maar zij waren beledigd. We hebben genoeg vijanden', aldus the Donald destijds.

De Saudische koning Salman begroette beide Trumps met een handdruk. Dat ook Melania de hand gedrukt werd, kan voor velen in het bijzonder conservatief koninkrijk als aanstootgevend beschouwd worden.

Enkele weken terug zag ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel af van het dragen van een hoofddoek bij haar bezoek aan Riyad.

Zoals bekend moeten vrouwen in Saudi-Arabië op straat het hoofd bedekken, al zijn er uitzonderingen voor buitenlanders. Daarnaast moeten ze een abaja, een lang zwart gewaad, dragen om de lichaamsvormen te bedekken.