Songfestivalwinnaar valt voor Belgische actrice

Song­festivalwinnaar Salvador Sobral (27) heeft zijn hart verloren aan een ­Belgische actrice.

De zanger uit Lissabon, die met een eigenzinnig en ingetogen nummer het Songfestival won, zou al een paar maanden samen zijn met Jenna Thiam, schrijven Portugese media. Thiam zat ­vorige zaterdag in de green room bij ­Sobral, toen die het Songfestival in Kiev won.

Jenna Thiam Foto: isopix

Jenna Thiam is 26 en werd in Brussel geboren in een multi­cultureel gezin. Haar moeder Martine is half Belgisch, half ­Armeens. Haar vader Sydney heeft roots in Senegal, Frankrijk en Engeland.

Thiam, die tegenwoordig in Parijs woont, maakt carrière als actrice. Zo heeft ze meegespeeld in de gelauwerde Franse tv-serie Les Revenants. Sobral, die gesteld is op zijn ­privacy, heeft nooit over zijn liefdesleven willen praten.