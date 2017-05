STVV tankt vertrouwen voor finale met 7-0 (!) tegen KV Mechelen, Standard en Waasland-Beveren sluiten seizoen af met een zege

Op de slotspeeldag van play-off II heeft STVV zijn poulewinst in Groep A luister bijgezet met een klinkende 7-0-overwinning tegen KV Mechelen. Sint-Truiden speelt volgende week zaterdag (27/05) de finale van play-off II in en tegen buur Racing Genk (winnaar POIIb). Standard sloot zijn rotseizoen op een positieve noot af door met 2-0 te winnen tegen Lierse. Het uitstekend aan play-off 2 gestarte Union blijft achter met 0 op 18 na een 1-3-nederlaag tegen Waasland-Beveren. Bekijk de samenvattingen vanaf 23u op Sportwereld.be.

STVV heeft zich vrijdagavond na een 7-0 thuisoverwinning tegen KV Mechelen definitief verzekerd van de finale van Play-off II tegen KRC Genk.

Mechelen maakte op de tiende en laatste speeldag nog kans op groepswinst in de A-groep, maar moest dan met zes doelpunten verschil gaan winnen op Stayen. De thuisploeg zette de puntjes echter snel op de i. Na doelpunten van Vetokele (6.), Fernandes (13.) en Gerkens (18.) had STVV zijn schaapjes al op het droge. In de tweede helft dikte Ceballos (59.) vanaf de penaltystip en Abrahams met een zuivere hattrick de score verder aan.

Union was met twee zeges op rij voortvarend begonnen aan de play-offs, maar kende een seizoenseinde in mineur. In het Koning Boudewijnstadion verloren de Brusselaars hun zesde opeenvolgende match met 1-3 van Waasland-Beveren. De afscheidnemende coach Cedomir Janevski wuift de Waaslanders zo uit met een overwinning.

In de andere overbodige wedstrijd won Standard met 2-0 van SK Lierse. Na een seizoen om snel te vergeten sluiten de Rouches Play-off II af met drie zeges op rij.

STVV beëindigt de A-groep met 22 punten. Daarna volgen KV Mechelen (16), Waasland-Beveren (15), Standard (14), Union (10) en Lierse (10).

De finale van Play-off II wordt afgewerkt op zaterdag 27 mei (20u30) op het veld van KRC Genk, dat na de reguliere competitie hoger gerangschikt was dan STVV en dus het thuisvoordeel krijgt. De winnaar van dat Limburgs duel zakt op woensdag 31 mei af naar de kust, waar om 20u30 de testwedstrijd tegen KV Oostende (de nummer vier uit Play-off I) wordt gespeeld. In de Versluys Arena wordt gestreden voor een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League.