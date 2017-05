Huilende Anthony Weiner: ‘Ik ben ziek’

Voormalig kandidaat-burgemeester voor New York Anthony Weiner heeft vrijdag huilend toegegeven dat hij schuldig is aan het voeren van sexueel expliciete gesprekken met een minderjarige vrouw.

Anthony Weiner maakte zijn intrede in de Amerikaanse politiek als assistent van toenmalig volksvertegenwoordiger Chuck Schumer, die nu senator is voor New York. Via een tussenstop in de gemeenteraard van New York werd Weiner uiteindelijk zelf volksvertegenwoordiger. Daar werd hij zes keer herverkozen, maar de man zal vooral om niet-politieke redenen de geschiedenisboeken ingaan.

Op 16 juni 2011 moest de man immers zijn zetel in het Huis van Afgevaardigden opgeven omdat uitgelekt was dat hij vrouwelijke Twittervolgers pikante foto’s van zichzelf stuurde en contacten onderhield met een 17-jarig meisje. Toen hij in 2013 een tweede gooi deed naar de burgemeesterssjerp van New York, doken opnieuw expliciete foto’s van hem op die hij onder het pseudoniem ‘Carlos Danger’ naar een jonge vrouw in Indiana had gestuurd. Gedaan politieke carrière, gedaan huwelijk.

‘Destructieve impulsen’

Toen niet veel later uitlekte dat hij ook met een 15-jarige vrouw expliciete gesprekken onderhield, besloot de FBI ’s mans seksuele escapades te onderzoeken. Daarover moest hij vrijdag komen getuigen in een rechtbank in New York. Huilend gaf hij daar de gesprekken met de 15-jarige toe. ‘Ik ben ziek. Mijn destructieve impulsen hebben het leven en de dromen van mij en mijn familie kapotgemaakt. En ik heb dat veel te lang ontkend.’

Toen de FBI Wieners laptop onderzocht, vond men er bovendien mails op van zijn echtgenote Huma Abedin. Die was toen een goede vriend en adviseur voor de toenmalige Democratische presidentskandidate Hillary Clinton. Dat leidde vlak voor de verkiezingen tot extra FBI-onderzoek naar Clintons e-mailgebruik, wat haar volgens velen het presidentschap heeft gekost.

Weiner riskeert tot 10 jaar cel op 8 september. Maar omdat hij vandaag schuldig heeft gepleit, is een straf van 21 tot 27 maanden veel waarschijnlijker.