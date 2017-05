Yanina Wickmayer uitgeschakeld in kwartfinales Slowakije

Yanina Wickmayer (WTA 73) is er vrijdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van het ITF-toernooi in het Slowaakse Trnava (gravel/100.000 dollar).

De Belgische nummer twee, het topreekshoofd, ging in de kwartfinales in twee sets onderuit tegen het Tsjechische zesde reekshoofd Marketa Vondrousova (WTA 109): 6-2 en 6-2 na 1 uur en 6 minuten. Vondrousova kegelde Alison van Uytvanck (WTA 115) eerder in de achtste finales uit het toernooi.

Later op de dag treedt Wickmayer nog aan in de halve finales van het dubbelspel. Daarin ontmoet ze aan de zijde van de Argentijnse Maria Irigoyen de Taiwanese Chuang Chia-Jung en de Tsjechische Renata Voracova, de derde reekshoofden.