Bayern neemt Philipp Lahm op in Hall of Fame

De Duitse voetbalclub Bayern München gaat kapitein Philipp Lahm opnemen in zijn eregalerij. De 33-jarige rechtsback hangt in de zomer zijn voetbalschoenen aan de haak en is de eerste Bayern-speler die de eer krijgt sinds Oliver Kahn in 2008, Lahm komt zo in de rij te staan tussen de allergrootsten zoals Franz Beckenbauer, Gerd Müller en huidig voorzitter Karl-Heinz Rummenigge.