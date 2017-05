John Isner stoot door naar halve finales in Rome

De Amerikaan John Isner (ATP 24) heeft zich vrijdag als eerste gekwalificeerd voor de halve finales op het Masters 1.000 toernooi in Rome (4.273.775 euro).

De boomlange Isner (2m08) zette in zijn kwartfinale de al even imposante Marin Cilic (1m98) opzij. De Kroaat, nummer 8 van de wereld, ging onderuit met 7-6 (7/3), 2-6 en 7-6 (7/3) na ruim 2,5 uur tennis.

In de halve finales neemt de 32-jarige Isner het op tegen de Canadees Milos Raonic (ATP 6) of de Duitser Alexander Zverev (ATP 17).

Het is de eerste keer dat Isner zo goed presteert in Rome. Een derde ronde (in 2015) was er tot dusver zijn beste resultaat.

Marin Cilic was in de Italiaanse hoofdstad verantwoordelijk voor de uitschakeling van David Goffin (ATP 10). Hij versloeg Belgiës nummer 1 donderdag in de derde ronde (achtste finales) met 6-3, 6-4.