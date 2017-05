Deze vragen moet de nieuwe reeks Twin Peaks beantwoorden

Koffie en taart, vreemde personages, misdaden en vooral het Amerikaanse bergdorpje op zich: de fans van Twin Peaks weten waarom ze zondagnacht zo snel mogelijk de eerste aflevering van de nieuwe reeks willen zien. Want na ruim 25 jaar zijn er nog heel wat vragen onbeantwoord gebleven. Dit zullen de Peakies zo snel mogelijk te weten willen komen.

Belangrijke opmerking: voor wie de eerste seizoenen nog niet gezien heeft, kan onderstaand stuk mogelijk een aantal spoilers bevatten. Maar de nieuwe reeks zal onvermijdelijk verderbouwen op de oude. De beste optie is uiteraard nog snel het origineel te bekijken, anders wordt het wellicht onmogelijk te volgen. Voor wie de reeks wel al zag, is dit een stevige opfrissingscursus.

Hoe is het nu met Dale Cooper?

De ontvangst van de reeks zal staan of vallen met hoe Cooper er aan toe is. De cliffhanger van de tweede reeks (de beruchte badkamerscene) moet toch enige opvolging krijgen. We weten alvast zeker dat Kyle McLachan weer in de huid van Cooper is gekropen, maar wat de impact van die seizoensfinale is, zal wel bepalen of het echt dezelfde Cooper is. En: ‘How’s Annie?’ Ook dat moeten worden uitgeklaard, al dan niet door Cooper zelf.

Keren de bewoners van de Black Lodge terug?

De reus. De dwerg. De eenarmige man. En vooral: Bob. Ze waren gebaseerd op beelden die regisseur David Lynch in zijn hoofd had, en daarrond een verhaal heeft geweven. Daarin is bijzondere rol voor de ‘Black Lodge’, de ruimte waar deze figuren regelmatig uithangen. Afgaand op de weinige beelden die al zijn vrijgegeven, keert Cooper terug naar de ruimte waar hij de moord op Laura Palmer kon ontmaskeren. Alleen: in welk gezelschap vertoeft hij daar dit keer?

Krijgen we een antwoord op alle onafgewerkte plots?

David Lynch was minder betrokken bij het tweede seizoen, en daar ontstonden een hoop verhaallijnen die hem duidelijk minder bevielen. Bij zijn terugkeer als regisseur van de tot dusver laatste episode sloot hij op een drafje een aantal van die zaken af. Maar de implicaties van sommige van die verhalen zullen zo goed als zeker merkbaar zijn in de afleveringen die nu in première gaan. Wat is er van het kind van secretaresse Lucy en politieagent Andy geworden? Zijn dienster Norma en garagist Big Ed nu wel of niet samen? Is Laura’s boezemvriendin Donna eigenlijk de halfzus van de manipulatieve Audrey? En vooral: hoe geeft Lynch hier een antwoord op zonder in een ordinair soap-scenario te vervallen?

Wat wordt de rol van Sheryl Lee?

Oorspronkelijk moest actrice Sheryl Lee enkel het lijk van de populaire blondine Laura Palmer spelen, en poseren voor een paar foto’s. Maar omdat dit zo goed meeviel, vroeg Lynch haar terug voor een tweede rol, die van Laura’s zwartharige nicht Maddy. Lynch liet zich ooit ontvallen dat hij, als er een derde reeks zou zijn gekomen, Lee in de huid van een roodharige had moeten kruipen. Dus: is hij bij dat voornemen gebleven? Of komt ze terug om de overleden Laura Palmer te spelen? Want zeker is dat ze wel meespeelt in de nieuwe serie.

Zijn de doden wel echt dood?

In de scènes in de Black Lodge was al te zien dat zelfs een dode Laura en haar vader Leland Palmer belangrijk blijven. Weggeschreven personages waren ze zeker niet. Mogelijk geldt dat ook voor een aantal anderen die in de eerste reeksen omgekomen zijn. De eigenares van de zagerij Josie Packard dook al op in een houten knop. En wat met degenen van wie in de tweede reeks niet volledig vaststond dat ze ook overleden waren? Is Audrey Horne heelhuids ontkomen uit de ontplofte bank? En is crimineel Leo Johnson wel echt omgebracht door giftige spinnen?

Hoe zijn bepaalde acteurs uit de reeks geschreven?

Een aantal acteurs is er niet meer bij. Sommigen zijn overleden, sommigen zijn met pensioen, anderen werden niet meer uitgenodigd. Maar. Dat heeft wel gevolgen voor hun personages. Die zullen uit het bergdorpje verdwijnen. Zo heeft het er alle schijn van dat er een elegante exit moet zijn gevonden voor de personages van Sheriff Harry Truman, Majoor Garland Briggs en Donna Hayward.

Hoe belangrijk worden de nieuwe acteurs?

Uiteraard kan de reeks niet alleen verder met de oude personages. Een dergelijk nostalgisch feestje zou geen volledige serie kunnen dragen. dus komen er ook heel wat nieuwe gezichten. We weten zeker dat Amy Shiels een belangrijke rol krijgt, en ook actrices Naomi Watts en Patricia Arquette hebben toegezegd. Verdringen zij de oude cast naar de achtergrond? Wie de Twin Peaks-prequel ‘Fire walk with me’ heeft gezien, weet dat Lynch er niet voor terugschrikt om opeens heel andere personages naar voor te schuiven.

Wordt er nog steeds kersentaart gegeten en koffie gedronken?

Natuurlijk. Anders is het geen Twin Peaks, toch? Of ze er evenveel gaan consumeren als in de eerste reeksen is nog de vraag. De lat ligt hoog.

Twin peaks is vanaf zondagnacht 3.00 uur te zien via Telenet Play More. De serie wordt eind dit jaar ook getoond op Vier.